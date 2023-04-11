Большая китайская игра Почему от визита Эммануэля Макрона в КНР Украина не получила и не могла получить позитивные новости — интервью NV 11 апреля, 08:13 NV Премиум Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Гуанчжоу, 7 апреля 2023 года (Фото:Jacques Witt/Pool via REUTERS)

Украина интересует КНР, но только как перекресток логистических путей, объект юанизации и положительный пример миротворческой роли Пекина для Тайваня, считает эксперт-китаист Петр Шевченко.

На прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен посетили недавно предложивший Китай «план урегулирования» в отношении войны между Украиной и РФ. Документ, имеющий 12 пунктов, не содержит прямого требования к Кремлю вывести войска из оккупированных территорий, хотя в нем и есть призыв уважать общепризнанные границы согласно уставу ООН. В марте руководитель КНР Си Цзиньпин даже посетил с большим визитом Москву, но, судя по всему, не смог убедить Путина принять этот план, и потому больше о нем сам не упоминал.



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Теперь же в Пекин прибыла европейская делегация, которая (в числе прочего) собиралась поговорить о полномасштабной войне, развязанной Москвой против Украины. Похоже, гости убедились, что Цзиньпин не способен обеспечить мгновенный мир. Ведь после окончания вояжа и Поднебесной Макрон, который там принимался с помпой, сказал: сейчас не время для переговоров между Киевом и Москвой, и Пекин это понимает.

Какие цели действительно ставили перед собой Макрон и фон дер Ляен, и есть ли у европейцев потенциал убедить лидера КНР надавить на российского диктатора? Эти и другие вопросы поставил перед украинским китаистом Петром Шевченко, аспирантом Цзилиньского университета.

— Как вы оцениваете заявления европейских политиков, что Китай должен вразумить Россию?



– Китай уже представил свою позицию. Проблема в том, что его позиция отличается от позиции Украины. Пекин предлагает, что сейчас следует заморозить линию фронта, в то время как Украина готовится к контрнаступлению. Пекин уже утвердил свое видение [решения войны], когда Си уехал в Россию. В ходе встречи лидеров россияне заявили, что они готовы рассмотреть китайские предложения.

Если же говорить: может ли Китай принять западный вариант мира в Украине, то следует сказать, что на этом этапе ответ «нет». Ведь, таким образом, Пекин разрушит свои отношения с Россией, которые он выстраивал еще с 2001 года.

Самое важное для Китая это то, чтобы именно его версия мира была принята Украиной и Россией, потому что это дальше будет легитимизировать Китай, как лидера, который может предоставлять глобальную безопасность. Как в свое время поступали США с Европой, предложив ей план восстановления [план Маршалла]. Китай стремится подняться до статуса глобального миротворца, поэтому у него своя версия.

— Китай реагирует на российские «гарантии безопастности», имея в виду Украину как потенциального члена НАТО. Однако когда Финляндия стала членом альянса, Пекин промолчал.

