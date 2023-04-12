Казни хуже преступлений ИГИЛ. Оккупанты сняли на камеру обезглавливание пленных ВСУ: как реагирует Украина и мир 12 апреля, 12:42 Сюжет Проукраинская демонстрация в Брюсселе, март 2023 года, архивное фото (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Украину ошеломили новые свидетельства жестоких военных преступлений, совершаемых российскими оккупационными войсками: бесчеловечных казней украинских военнопленных, в частности обезглавливания под запись на видео.

NV собрал факты, которые известно об этих казнях, и рассказывает о волне резонанса, вызванной новыми преступлениями оккупантов.

Внимание! Далее упомянуты детали казней, которые могут задеть чувствительных людей.

Видео дня

Обезглавливание украинских пленных: что известно

11 апреля в российских, а впоследствии и украинских Телеграм-каналах распространилось шокирующее видео жестокого убийства — вероятно, украинского пленного, который на момент обезглавливания был жив. Отретушированное видео также опубликовал в своем Twitter украинский блогер Игорь Лаченков (однако даже в таком виде он настойчиво не рекомендует смотреть его чувствительным людям).

Дата и место съемки неизвестны. Сначала на видео слышны крики. Человек, которого держат россияне, кричит, что ему больно. После этого оккупанты отрезают ему голову ножом.

Свои действия россияне сопровождают издевательскими словами, в частности слышно: «Работаем, братья. Ломай позвоночник. Ты что, никогда бошку не резал?». Оккупанты также демонстрируют на камеру бронежилет, который, вероятно, принадлежит украинскому военному.

Некоторые СМИ, в частности CNN, предположили, что видео могло быть снято еще в прошлом году в теплый сезон — из-за обильной зелени на земле и вокруг.

Однако это не единственное подобное свидетельство, появившееся за последние дни. Институт изучения войны в своей сводке по итогам 10 апреля акцентировал внимание на сообщениях о том, что войска ЧВК Вагнера «продолжают совершать военные преступления, обезглавливая украинских военнослужащих в Бахмуте».

В частности, в российских соцсетях 10 апреля опубликовали кадры, на которых видны останки головы якобы украинского военнослужащего: череп насажен на кол на неустановленной территории, вероятно в Бахмуте, рядом с ним боевики поставили косу. Аналитики ISW также указывают, что пользователи соцсетей напомнили о подобных случаях насаждения черепов на ограждения в Попасной Луганской области, где весной-летом 2022 года действовали «вагнеровцы». Женевская конвенция запрещает не только казнить военнопленных, но и калечить и грабить тела погибших во время войны, напоминают в ISW.

Кроме того, вечером 11 апреля автор украинского Телеграм-канала Бахмутский демон, где почти каждый день публикуют сведения о ситуации для украинских защитников Бахмута, сообщил в очередной сводке: «А еще вы должны знать, что пи**ры казнили наших пленных».

Также CNN сообщает о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграм-каналах 8 апреля (американский телеканал не приводит соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники из ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно, допускают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащих на земле возле уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, отрубили руки.

На видео можно услышать голос за камерой — похоже, его намеренно исказили, чтобы избежать идентификации автора видео. Сначала он отмечает, что машина якобы взорвалась на мине, а затем добавляет об убитых, смеясь: «Их убили. Кто-то к ним подошел. Подошли и отрезали им головы».

В российских соцсетях сообщается, что это видео было снято в районе Бахмута, где боевики ЧВК Вагнера активно участвовали в боях. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить место и время видеосъемки.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора, комментируя видео казни украинского военного, признал, что «это, безусловно, ужасные кадры», однако сначала «нужно проверить их достоверность», заявил он.

Что известно о личностях погибших?

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала детали относительно расследования наиболее резонансного видео, на котором оккупанты живьем казнили украинского пленного.



По ее словам, с первых минут появления этого видео «все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того чтобы идентифицировать военных преступников», в частности, в процессе идентификации задействованы силовые ведомства и спецслужбы.

«Мы делаем все, чтобы опознать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его», — призвала Маляр.

«Мы найдем этих нелюдей»: как реагирует Украина и мир

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бесчеловечные казни украинских военных в специальном видеообращении 12 апреля. Он призвал мир обеспечить "поражение террора".

«Есть то, что в этом мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей — сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, пытающейся сделать именно это новой нормой. Такую привычку — уничтожать жизни», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это «не случайность, не эпизод, так было тысячи раз», напомнив о зверствах в Буче и других регионах Украины. «Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Необходимо поражение террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют сейчас. Нужно действовать», — обратился он к мировым лидерам.

Зеленский также отметил, что в Украине нужно максимально сосредоточиться на фронте и помогать «гнать оккупанта с нашей земли»: «Главная цель — победить. Главная цель в Украине — стойкость, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал государству зла. Вечная память каждому человеку, чью жизнь унес этот российский террор», — подчеркнул украинский лидер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram, реагируя на страшные свидетельства о преступлениях россиян по отношению к украинским военным: «За все будет ответ и ответственность».

Служба безопасности Украины отметила, что российские оккупанты проявили «свою зверскую сущность», жестоко убив украинского пленного и отрезав ему голову. «Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет, достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание», — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк. СБУ также начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совмещенные с умышленным убийством).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что «российские военные преступники обязательно будут отвечать за свое преступление». Она также призвала остановить распространение резонансного видео, а также любых подобных видеокадров. «Теперь, когда уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд. Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору», — отметила Маляр.



В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что целью обнародования жестоких видео было запугивание как украинцев, так и самих вагнеровцев. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне стремятся деморализовать Силы обороны Украины. Кроме того, таким образом оккупанты пытаются запугать своих же бойцов, чтобы те не планировали сдаваться в плен.

Несмотря на это, подчеркнул Юсов, Украина продолжает соблюдать Женевские конвенции и берет оккупантов в плен без подобных расправ, которые совершают оккупационные войска. «Россияне активнее обращаются и пытаются сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект. Хочу жить — более 3000 российских военных обратились с информацией о том, что они хотят сдаться в плен», — подчеркнул Юсов.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, после появления видео с казнью украинского пленного в очередной раз призвал изгнать Россию из ООН и сравнил оккупационную армию с боевиками ИГИЛ.

«В сети распространяется ужасное видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления», — написал Кулеба в Твиттере.

С аналогичным призывом обратилась к миру народный депутат София Федина (Европейская солидарность). «Россияне — кровавые террористы. Они действуют как Талибан, но Талибан не председательствует в Совбезе ООН! Мир, ты не можешь дальше так жить!» — написала Федина, приведя заретушированные кадры двух казней пленных.

Виталий Кличко, мэр Киева отметил, что «зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру». «Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах […] Мир должен наконец-то осознать, каково „лицо“ российского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас Россия творит везде, куда двинется. Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим тех страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия», — подчеркнул он.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец разослал резонансное видео казни украинского плененного всем коллегам — омбудсменам мира с просьбой, чтобы они в своих странах «продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины и чтобы парламенты их стран признавали Россию страной-террористкой, а российскую агрессию — геноцидом украинского народа».

Лубинец также обратился с письмами к Верховному комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, Генеральному секретарю ООН, Международному Комитету Красного Креста с призывами сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление. «А также чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций», — подчеркнул украинский омбудсмен.

По его мнению, россияне распространили жесткое видео, преследуя три цели:

это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы;

«крещение кровью»: вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры, считает Лубинец;

элемент устрашения собственных военных — «в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же». «А также как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца», — добавил омбудсмен.

Гюндуз Мамедов, экс-заместитель генпрокурора Украины заявил, комментируя видео казни украинского пленника: «На такое способны только безнравственные преступники, а не официальная армия. Это нарушение не только Женевских конвенций, но и любых закона человечности».



Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя подчеркнул, что новые военные преступления оккупантов стоят «за пределами человечности, понимания, восприятия, прощения». «Русская псевдокультура должна быть уничтожена. Полностью», — считает он.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что россияне публикуют видео с казнями украинских военных, когда у них заканчиваются силы и они боятся наступательных действий ВСУ.

«Это уже третий случай, когда они публикуют такие кадры. Первый раз это была кастрация украинского военного. Второй — расстрел украинского военного. Третий — это снова казнь украинского военного. Это делается в тот момент, когда у россиян все очень плохо, когда они боятся наступления, когда у них заканчиваются силы», — рассказал Нарожный в эфире Radio NV.

Британский генерал-майор Руперт Джонс в комментарии Times Radio предположил, что подобная жестокость может быть систематическим оружием оккупантов с целью терроризирования украинцев. Он также подчеркнул, что мир вряд ли должен быть удивлен такими эпизодами, поскольку российские военные — а в этом случае наемники ЧВК Вагенра — уже неоднократно «демонстрировали сознательное нарушение законов ведения войны, совершали ужасные зверства за последние 12−13 месяцев». «Так что, к сожалению, мы не должны удивляться этому [новым случаям обезглавливания военных ВСУ] - если считать кадры достоверными», — заметил он.

Между тем мировое сообщество OSINT-расследователей обещает приложить максимальные усилия, чтобы установить больше фактов о российских преступниках и месте казни.

«Все, что мы нашли и находим об украинце, которого живым обезглавили российские солдаты, будет передано нашим партнерам по расследованию и соответствующим органам. Это ужасное военное преступление! Эти террористы должны быть найдены и привлечены к ответственности», — написали авторы Твиттер-сообщества GeoConfirmed, специализирующегося на геолокационных данных.

Другие факты о казнях и убийствах украинских пленных

6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленника, который произнес: «Слава Украине», — после чего ему немедленно прицельно выстрелили в голову, а потом еще несколько раз в тело.



Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского были зафиксировнны на камеру и другие военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

Так, в июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то похожего на канцелярский нож отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022 года. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в колонии, где бараке, где находились плененные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.