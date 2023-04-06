Макрон не смог изменить позицию Си Цзиньпина касательно войны России против Украины — Politico 6 апреля, 17:45 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Китайский лидер Си Цзиньпин не показал никаких признаков того, что после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном он изменил свою позицию касательно войны России против Украины, пишет Politico.

По словам французского дипломата, знакомого с ходом переговоров, во время встречи с Си Макрон заявил, что Запад обеспокоен тем, что Пекин поставит оружие Китаю.

«Президент призвал Си не совершать поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война — не его дело», — сказал дипломат, анонимно описывая частную беседу.

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Переговоры, которые, тем не менее, представитель Елисейского дворца назвал «откровенными и конструктивными», в конечном итоге продлились полтора часа.

Вместе с Урсулой фон дер Ляйен в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.

По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.



После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому «в свое время», сообщил источник.



20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.



Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.