Если переговоры с Путиным потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну — Зеленский 20 марта, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Зеленский готов к переговорам с Путиным, но не исключает их провала (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «готов к переговорам» с российским диктатором Владимиром Путиным, но предупредил, что если они потерпят неудачу, «это будет означать, третью мировую войну».



Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN, обнародованном в воскресенье, 20 марта.

«Я готов к переговорам с ним [Путиным]. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну», — сказал глава государства.



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«Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это будет означать третью мировую войну», — добавил Зеленский.



Зеленский в одном из недавних видеообращений призвал Россию к «неотложному» проведению переговоров, предупредив, что в противном случае потери России будут «огромными».

«Содержательные и честные переговоры о мире и безопасности для нас — единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок… Я хочу, чтобы меня услышали все, услышали в Москве. Пора встречаться, говорить, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», — подчеркнул Зеленский.

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Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси - 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, в частности, Швейцария, Турция и Израиль предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Первая и единственная встреча Путина и Зеленского прошла в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита Нормандской четверки по поводу урегулирования на Донбассе, оккупированного Россией с 2014 года. В ней также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впоследствии, Зеленский неоднократно призывал Путина согласиться на встречу с ним для обсуждения деоккупации части Донбасса и Крыма. Но в Кремле вообще отказывались говорить об оккупированном РФ украинском полуострове, который там считается частью территории России. Встречу по поводу Донбасса Москва все время откладывала, обвиняя Украину в невыполнении Минских договоренностей. На самом деле, именно Россия нарушала все договоренности по поводу Донбасса, что задокументировали в том числе наблюдатели ОБСЕ. Российские военные и контролируемые ими боевики регулярно нарушали режим прекращения огня на Востоке, но Москва даже не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

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