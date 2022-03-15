Поквитаться с Путиным. Как следует вести переговоры с Россией и при каких условиях она капитулирует — интервью с Владимиром Огрызко 15 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Жилые дома, разрушенные в результате авиаудара в Ахтырке, Сумская область. 15 марта 2022 года (Фото:Press service of 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Готовы ли представители РФ к конструктивным переговорам, которые задумал Запад и при каких обстоятельствах Украина достигнет своей цели — капитуляции России, Радио НВ узнавало бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко.

— Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала такой тезис: «Мы видим некоторые признаки готовности России к серьезным переговорам». А вы это увидели? Россия, возможно, готова уступить в своих требованиях?

— У меня многолетний опыт переговоров с Россией и с так называемыми российскими переговорщиками. Скажу прямо: легче договориться с марсианами, чем с россиянами.

Если ты имеешь дело с адекватными партнерами по переговорам, желающими достичь компромисса, то это возможно. Это цивилизованные люди, с которыми можно найти компромиссы. С Россией, являющейся диким полем, ордой, находить компромиссы очень трудно. Они возможны только тогда, когда ты говоришь с позиции силы. Все остальное будет превращаться в ультиматумы с другой стороны и навязывание их позиции.

Не думаю, что за прошедшие годы что-то в российской позиции изменилось. Она только ухудшилась. Видим, что происходит.

Госпожа Шерман что-то новое увидела, возможно. Хотя мне это больше напоминает цинизм, чем то, что есть на самом деле. Американцы очень хорошо осведомлены о том, что говорит Россия по Украине: она не видит нас, как страну, как народ.

К сожалению, и наши американские друзья играют в некоторые циничные вещи. Но что поделаешь? Такая у них определенная тактика.

— Вы можете объяснить природу этой тактики? Мне приходилось слышать, что если бы Соединенные Штаты и Запад вообще очень хотели, то они точно нашли бы метод, как поквитаться с диктатором Владимиром Путиным. А эта игра в долгую может преследовать какие-то другие цели. Что вы об этом думаете?

— Еще задолго до начала этой второй, широкомасштабной агрессии, мы американцам задавали прямой вопрос: «Почему вы не хотите ввести заранее санкции?». Дискуссия шла не один день и неделю. Что мы слышали? «Нет-нет, они еще не напали, как же мы можем это делать?».

Мне кажется, что тактика и стратегия в том, чтобы максимально сильно ослабить Россию, возможно, вплоть до того, чтобы она в нынешних границах прекратила свое существование. Если это так, мы должны терпеть. Это значит, что мы будем вносить свой вклад в это прекрасное дело. Если это только для того, чтобы ослабить Россию, но за наш счет, то это цинизм. Считаю, что так работать ответственные политики не имеют нравственного права.

— Мне тоже говорили, что цель Запада — разбить, максимально ослабить Россию, а не помочь Украине. Или сделать так, чтобы в основном Украина приложилась к тому, чтобы Россия перестала существовать в том виде и с той властью, которая существует сейчас.

— Задолго до начала войны я как руководитель Центра исследований России публиковал небольшое исследование. Спрогнозировал, что России, не считая последних событий, остается максимум 10−15 лет. Потому что она исходя из тех объективных процессов, которые происходят в России и вокруг нее, направляется к своему экономическому коллапсу. Сейчас [процесс], безусловно, ускорен. Вопрос лишь в том, как долго США будут держать эту удавку на шее российской экономики.

Если их цель состоит в том, чтобы в какой-то момент она просто развалилась, это одна игра. Если для того, чтобы держать в состоянии «пациент полуживой или полумертвый», это другая игра. В любых обстоятельствах, безусловно, ослабленная Россия — это польза и для Украины. Но все-таки не той ценой, которую украинцы сейчас платят за то, чтобы быть независимыми. Запад должен делать другой шаг. Украина должна быть взята в Европейский Союз без каких-либо условий, по особой процедуре. Тогда Украина должна получить все необходимые гарантии безопасности от США, Великобритании, ядерных стран, которые будут не бумажными, как Будапештский меморандум, а реальными! Украина должна быть отстроена от А до Я, потому что то, что сейчас мы видим, это катастрофа для украинской экономики в прямом смысле этого слова, какие бы розовые перспективы не рисовали. Мы должны требовать, понимая конечную цель этой великой стратегической игры, свое место, свою роль и помощь, которую мы должны получить.

— При каких обстоятельствах Россия капитулирует? Если их останется считаные десятки российских солдат и закончатся все ракеты?

— Есть два ключевых фактора. Это наша способность к сопротивлению, к победе, к тому, чтобы действительно прогнать всю эту сволочь с территории Украины, включая Донбасс и Крым. И второе: когда эта экономическая удавка будет сжимать горло хилой российской экономики все сильнее, когда мы услышим уже предсмертные хрипы, только в этом случае Россия отодвинется. Если один из этих элементов будет отсутствовать, мы будем продолжать слышать о каких-то там денацификации и демилитаризации. Только комбинация двух силовых факторов может привести к желаемому для нас результату.

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