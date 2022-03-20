20 марта — 25-й день полномасштабной войны с РФ . За это время в Украине погибли уже 115 детей.

20 марта — 25-й день полномасштабной войны с РФ. За это время в Украине погибли уже 115 детей.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что переговоры украинской и российской делегаций могут затянуться.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести большие потери в личном составе вследствие ударов украинских военных. Поэтому в РФ могут изменить законодательство и начать открытую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Видео дня

В Генштабе считают, что для оправдания таких действий на территории РФ возможен ряд провокаций по гибели мирного населения, «как это было сделано перед началом второй чеченской кампании».

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе в городе: там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное по состоянию на 15:00

Решением СНБО во время действия военного положения прекращается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо;

Президент Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании на период военного положения, на информационных каналах бедет транслироваться национальный телемарафон;

Российские войска обстреляли больницу в Чернигове, в городе — гуманитарная катастрофа: нет электроэнергии, тепла и воды;

Оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Запорожской области;

С начала войны уничтожено более 14 700 оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ;

По данным украинской разведки, в страну начали прибывать наемники ЧВК Вагнера, задачей которых является ликвидация высших руководителей Украины, в частности, Зеленского;



В Индустриальном районе Харькова в результате обстрелов оккупационных войск с 19 на 20 марта погибли пять гражданских, среди которых девятилетний мальчик;

В ночь с 19 на 20 марта в Луганской области продолжались боевые действия в районе Рубежного и Попасной, в центральной части Рубежного идет зачистка от оккупантов;

В результате полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля 2022 года погибли 115 детей;

19 марта оккупационные войска сбросили бомбы на школу искусств № 12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 местных жителей;

20 марта четыре корабля ВМФ РФ обстреляли Мариуполь;



На 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях

Война России против Украины — события 20 марта 2022 года онлайн

15:34 Найближчим часом окупанти можуть спробувати форсувати річку Ірпінь — Київська ОВА

«Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь», — йдеться в повідомленні обладміністрації.





15:30 У Святошинському районі Києва уламки снаряду впали у двір поряд із 10-поверхівкою

Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. Загиблих немає. П’ятеро людей постраждали, двох із них госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

15:20 У Тростянці російські окупанти кинули гранату в мирних жителів: двоє загиблих

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, це сталося 18 березня.





15:03 У Херсоні кілька тисяч жителів вийшли на мітинг на підтримку України та проти окупації міста — відео, фото



14:57 Папа Франциск назвав війну Росії проти України невиправданою «безглуздою бійнею»

«Насильницька агресія проти України, на жаль, не сповільнюється», — сказав понтифік десяткам тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані під час щотижневого недільного звернення. Папа закликав світових лідерів припинити «різанину та звірства».





14:48 Франція заморозила активи російських олігархів на 850 мільйонів євро — міністр економіка та фінансів

«Ми заблокували 150 мільйонів євро особистих рахунків у Франції, у французьких установах. Ми заблокували на 539 мільйонів євро нерухомість на території Франції, що відповідає приблизно 30 об'єктам або квартирам. І ми знерухомили дві яхти за 150 мільйонів євро, — перерахував міністр Брюно Ле Мер в ефірі RTL. — Загалом, з тих пір, як ми створили нашу робочу групу, знерухомлено майже мільярд євро, 850 мільйонів євро якщо точніше».

Ле Мер додав, що йдеться саме про замороження активів, а не про арешт.





14:38 Фронт завмер, у РФ немає сил, щоб переламати ситуацію — Арестович

«Сторони завдають одна одній удари, але ми завдаємо удари краще», — сказав радник глави ОПУ Олексій Арестович на брифінгу 20 березня.

Він зазначив, що практично припинилися ракетні удари по українських містах, РФ майже не задіює авіації.

Загарбники збільшують кількість сил вторгнення ще на 10—20 тисяч осіб, але «з ними стається прикра несподіванка», прокоментував Арестович.

За даними спецслужб, в армії РФ починаються репресії через невиконання поставлених завдань.

14:28 Путін і Шойгу готуються залучити до війни проти України неповнолітніх з метою «відновлення втрат»

Про це свідчить відповідний наказ Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія до проведення спеціальної операції на території України, підписаний міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який опинився в розпорядженні української розвідки.





14:25 Володимир Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх телеканалах у період дії воєнного стану

«Установити, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації — цілодобовому інформаційному марафоні Єдині новини #UАразом», — йдеться у документі.





13:48 Росія панічно шукає резерви живої сили через провали в наступі — Подоляк

РФ продовжує умовляти країни ОДКБ надати допомогу для поповнення резервів, заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: у мирних містах застосовуються системи Кінжал та Бастіон.





13:41 Зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим комплексом Кінжал — Генштаб

Станом на 12:00 20 березня положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали, захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі, йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас ворог проводить підготовку до наступу на Київ, загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії.

Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України, зазначили в Генштабі.

13:30 Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара

Про це повідомив у Telegram мер міста Дмитро Орлов. «Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка. В якому він перебуває стані, нам не відомо. На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено», — написав він.

О 14:00 в центрі міста відбудеться мітинг, де мешканці висловлять категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України, додав Орлов.





13:28 «Одна, єдина, соборна Україна». В окупованій Каховці відбулася демонстрація під українськими прапорами — відео

13:13 В Україну почали прибувати групи бойовиків ПВК Вагнера, основним завданням злочинців є ліквідація вищого військово-політичного керівництва України — розвідка

Серед мішеней найманців — Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, кажуть в ГУР МО України.





12:45 У партії ОПЗЖ заявили, що рішення РНБО про призупинення її діяльності «не має жодних законних підстав»

Про війну Росії проти України у заяві партії нічого не сказано.





12:27 Отруєння, раптова хвороба чи нещасний випадок. Російські еліти хочуть ліквідувати Путіна — українська розвідка

В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб, опозиційних до диктатора Володимира Путіна, які задумали його вбити, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Їхня мета — якнайшвидше відсторонення Путіна від влади й відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні», — зазначили в ГУР.



Повідомляється, що певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна директора ФСБ Олександра Бортнікова, котрий останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора.





12:18 Пожежне авто підірвалося на вибуховому пристрої в Київській області

Про це ДСНС повідомила у Telegram. Вибух стався 19 березня. Восьмеро рятувальників Вишгородського районного управління служби шпиталізовані.

12:12 Кораблі ВМФ Росії обстріляли Маріуполь, повідомив полк Азов

«Щойно місто Маріуполь було обстріляно чотирма кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів», — йдеться у повідомленні полку в Telegram.





12:01 Окупанти розстріляли з танку будинок для людей похилого віку у Кремінній, 56 осіб загинуло — глава Луганської ОВА

За словами Сергія Гайдая, трагедія сталася ще 11 березня, але досі дістатися місця неможливо.

«Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку — 56 людей — загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату», — написав він у Facebook.





11:50 Близько 14 700 знищених загарбників. Генштаб ЗСУ оприлюднив нове зведення щодо втрат ворога

За даними штабу, кількість знищених російських танків дорівнює 476, літаків — 96, артилерійських систем та РСЗВ — 304.

11:47 Сирійські найманці чекають наказу, щоб вирушити до України — Reuters



Деякі підрозділи сирійських військових готові вирушити в Україну, щоб підтримати агресію Росії, проте досі не отримали відповідного наказу, повідомляє Reuters із посиланням на двох командирів таких підрозділів.

Зокрема, командир воєнізованих Національних сил оборони Набіль Абдалла розповів, що готовий використати досвід вуличних боїв, здобутий під час сирійської війни, щоб допомогти Росії.





11:37 Сили спецоперацій ЗСУ знищили російську колону в глибокому тилу ворога — відео

«На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», — заявили у командуванні ССО.

11:30 Як 3000 українців у Маріуполі протистоять вчетверо більшій кількості росіян — інтерв'ю з першим командиром полку Азов

Андрій Білецький розповів НВ про героїзм військових та медиків, божевільну тактику росіян та про те, що потрібно зробити для деблокади Маріуполя.

Повністю інтерв'ю читайте ТУТ.





11:17 Екснардеп Царьов запропонував батьку та сину Вілкулам здати Кривий Ріг. Олександр Вілкул відповів

«Чекаю від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію. Піти на співпрацю з армією РФ — це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу прийме правильне рішення», — написав Олег Царьов.

Син Юрія Вілкула Олександр, який обіймає посаду глави військової адміністрації Кривого Рога, дав стислу відповідь у Facebook: «Пішов на х*й, зраднику, разом зі своїми господарями».

11:01 Україна забезпечена продовольством на два роки вперед — ОП

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма, пише Економічна правда.

«Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на три-п'ять років, оскільки завжди ми 70—80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо», — сказав Шурма.





10:55 Блогер, активіст, а наразі і захисник України у складі підрозділу Гонор Сергій Стерненко розповів Радіо НВ, що війна, яку 24 лютого розпочав диктатор Володимир Путін, стане для Російської Федерації останньою



10:53 Генштаб очікує наступу з території Білорусі на Волинь

«Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі», — розповіли журналістам у Генштабі, передає Суспільне.





10:47 Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відзначає зближення позицій щодо критичних питань на переговорах Росії та України

В інтерв'ю Hurriyet він заявив, що частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн.

«Спостерігається зближення позицій обох сторін щодо важливих та критичних питань. Зокрема, бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні керівників», — зазначив Чавушоглу.

Він також наголосив, що якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.

«Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо», — додав він.

10:42 93% українців вірять у перемогу у війні, 89% — проти тимчасового перемир’я із РФ

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 18 березня.

Майже половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з РФ уже протягом найближчих декількох тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме декілька місяців. Лише 12% думають, що війна завершиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає.

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних, чверть — не підтримують. Трохи більше прихильників прямих переговорів на півдні та сході країни, але й в інших регіонах також таких більшість.

Підписання тимчасового перемир’я з РФ без виведення її військ з території України на думку 89% населення є неприйнятним.

Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера) було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, окрім тимчасово окупованих. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 3,1%.



10:38 Метою Заходу загалом і Сполучених Штатів зокрема має бути прискорення поразки армії Путіна, — пише у своїй колонці для The Washington Post колишній посол США у Росії Майкл Макфол

НВ опублікував її переклад.

10:24 У Маріупольській міськраді повідомили, що частину жителів Лівобережного району міста насильно вивозять до Росії або ОРДЛО

За даними відомства, станом на 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога.

У міськраді заявили, що у людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт та видають папірець, який не має жодної юридичної ваги та не визнається у всьому цивілізованому світі.

«Окупанти продовжують використовувати методи фашистів і викрадають маріупольців», — наголосили в міськраді.



10:17 Голова Чернігівської обладміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про обстріл Ніжина

«У нас є обстріл міста Ніжина. У нас є хаотичні постійні обстріли міста Чернігова. Це агонічні обстріли ворога», — сказано у зверненні Чауса, оприлюдненому в його Telegram-каналі.

Водночас голова обладміністрації не уточнив, чи є людські втрати та які руйнування внаслідок обстрілу.

За його словами, окупанти «продовжують втрачати багато ресурсів, і в техніці, і в людях». «ЗСУ завдають нищівних ударів, і тому вони агонізують і просто розстрілюють цивільну інфраструктуру».

Чаус додав, що «є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо і ми не знаємо, що там відбувається», тому що «там ворог і доступу туди нема».

10:03 Британська розвідка повідомила, що російські війська продовжують оточувати низку міст на сході України

За даними британських розвідників, за останній тиждень російські війська досягли обмеженого прогресу в захопленні цих міст. Натомість Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнацій та великої кількості жертв серед цивільного населення.

У розвідці вважають цілком імовірним, що Росія продовжить використовувати важку вогневу міць для підтримки наступу на міські райони, прагнучи обмежити свої і так значні втрати, ціною нових жертв серед цивільного населення.



10:00 20 березня стало відомо, що у Львівській області приватний сектор прийняв майже 100 тисяч вимушених переселенців

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

9:48 Українські військові не дозволили окупаційним ДРГ проникнути до Харкова та ліквідували російського полковника під Ізюмом

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами спроби проникнення в Харків ворожих ДРГ українські військові зупинили вранці.



«Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів», — зазначив він.

Також Синєгубов зазначив, що спроба ворога прорвати оборону на ізюмському напрямі була безуспішною.

«Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації», — написав він.

За словам Синєгубова, окупаційні війська завдали 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ в це районах Салтівки, Циркунів, ХТЗ і Дергачів.

«Завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати», — повідомив він також.

9:37 На 20 березня погоджено сім гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській та Харківській областях

Про це повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у своєму відеозверненні.

Вона перерахувала наступні гуманітарні коридори:



з міста Маріуполь до міста Запоріжжя;

транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша;

з села Бобрик до Броварів;

з села Тарасівка до Броварів;

з міста Бородянка до міста Біла Церква;

з Харкова будуть відправлені гуманітрані вантажі для Вовчанська та селищ Рогань і Нова Рогань.

9:24 19 березня окупаційні війська скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 місцевих жителів



Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Маріупольська міськрада.



«Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», — сказано в повідомленні.



9:15 Через повномасштабну війну Росії проти України з 24 лютого 2022 року загинуло 115 дітей

Ще понад 140 дітей були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих у Київській — 58, Харківській — 36, Донецькій — 29, Чернігівській — 30, Миколаївській — 22, Житомирській — 15, Сумській — 14 та Херсонській — 14 областях.

19 березня, внаслідок обстрілу Рубіжного Луганської області було зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали двох дітей, їх не вдалося врятувати.

Крім того, під завалами виявили ще одну дитину з матір'ю. Медики констатували смерть жінки, але дитину вдалося врятувати.

Також 19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та дев’ятирічний хлопчик.

9:03 В ніч з 19 на 20 березня в Луганській області тривали бойові дії в районі Рубіжного та Попасної, зараз у центральній частині Рубіжного триває зачистка від окупантів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Рашисти рівняли із землею Рубіжне та Попасну. За ніч ми не втратили ні сантиметра українських міст. У центральній частині Рубіжного проводиться зачистка», — написав Гайдай



За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, під обстрілами вчора протягом дня знаходилися міста всієї лінії Луганського фронту.

«Внаслідок потужних обстрілів у Сєвєродонецьку, Рубіжному пошкоджено близько 30 об'єктів, з них 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти, складські, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури», — повідомив він.

Також Гайдай написав, що без газу повністю опинилися 23 населені пункти, частково — сім, в цілому, близько 35 тисяч абонентів.

26 населених пунктів повністю знеструмлені, 12 — частково знеструмлені, в цілому, без електрики в області 98 364 споживачів.

Крім того, на Луганщині відключені 627 теплових пунктів.

Гайдай зазначив, що обстріли Луганської області тривають.

«Наостанок, добрі новини — Трьома гуманітарними коридорами з Луганщини евакуйовані 12,5 тисяч людей. За два дні спробуємо ще… А поки отримуйте гуманітарку у Ваших гумштабах», — додав він.

8:58 Маріуполь залишається найскладнішим напрямком

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону.

«Традиційно найскладнішою залишається ситуація у Маріуполі та на сході країни. У Маріуполі дуже мужньо захищається полк Азов, морпіхи, територіальна оборона. Росіяни кинули все, що в них було, щоб щось зробити з цим містом, яке три тижні стоїть, незважаючи на варварські дії Росії», — розповів Денисенко.

8:51 ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ України.



8:47 Лише в Індустріальному районі Харкова внаслідок обстрілів окупаційних військ з 19 на 20 березня загинули п’ятеро цивільних, серед яких дев’ятирічний хлопчик

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В’ячеслав Марков.

8:44 За 24 дні війни в Україні Росія втратила майже половину сухопутних сил, які готувала поблизу кордонів перед вторгненням, підрахував колишній міністр оборони, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв'ю НВ

8:41 У Луганській ОДА повідомили, що протягом минулої доби внаслідок обстрілів окупаційних військ у Рубіжному загинуло троє людей, двоє з яких — діти.

Ще двоє людей, в тому числі одна дитина, постраждали.

8:15 Зведення Генштабу станом на 6:00 20 березня:

Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Українські військові продовжують ефективно протистояти окупантам.

Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російських бойових вертольоти.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

Минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, але окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой, щоб примусити до колабораціонізму місцеве населення. Загарбники також поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.

Зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий. Він знаходиться у шпиталі.

Командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.

На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років.

Аналогічна ситуація очікує і тимчасово окуповану територію Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.

очікує і тимчасово окуповану територію Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат. Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.

7:51 За час перебування в Україні «кадирівці» втратили сотні бійців і 13 березня повернулися до Грозного

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на контррозвідку СБУ.

У контррозвідці СБУ повідомили, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня угруповання «кадировців» вивели з Київської області до Білорусі і далі до Чечні.

Повідомляється, що 27 лютого стало відомо, що під час вторгнення в Україну загинув командир 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв.

Крім того, 27 лютого у мережу потрапило відео величезної колони «кадирівців», у підписі якої вказувалося, що воно знято в місцевості, розташованій на північ від Києва. Майже тоді ж у соціальних мережах з’явився ролик, імовірно, з Бучі. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: «Це кадирівці».

У контррозвідці СБУ заявили, що 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув зведений загін Росії з військ національної гвардії Чеченської республіки, близько 1200 осіб.

Свій табір «кадирівці» облаштували в лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, одного разу вночі у таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинула.

Співрозмовник Радіо Свобода у контррозвідці СБУ заявив, що з цього часу «кадирівці» почали діяти обережніше і розбилися на кілька груп.

«Але безпосередньо в боях не брали участі, а займалися лише тим, що „кошмарили“ місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютижа. Паралельно знімаючи різні відео для соцмереж», — сказав він.



7:24 Британська розвідка заявила, що Росія не змогла отримати контроль над повітряним простором України

За їхніми даними, російські війська здебільшого покладаються на зброю, яка запускається з відносної безпеки повітряного простору РФ для завдання ударів по цілям на території України.

Отримання контролю за повітряним простором було однією з головних цілей Росії у перші дні війни, і нездатність зробити це значно уповільнила їх оперативний прогрес.

Українські ВПС та сили ППО продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

7:13 Джонсон пропонував Зеленському притулок в Британії та отримав відмову

Про це британський лідер розповів в інтерв'ю Sunday Times, зазначивши, що надання притулку президенту України та його сім'ї обговорювалося.

За словами прем'єра, Зеленський завжди ясно давав зрозуміти, що залишиться в Україні, і що його обов’язок — залишатися із співвітчизниками. Також він сказав, що захоплюється ним.

«Він абсолютно чарівний хлопець, але також виявився натхненником для багатьох людей та героїчним військовим лідером», — заявив Джонсон.



6:55 Торгові відносини між Росією та Китаєм ускладнилися через війну в Україні, оскільки доступ до американської фінансової системи для багатьох компаній важливіший за постачання з РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Це викликає питання про майбутні постачання енергоресурсів, металів та сільськогосподарських культур.

Як пише агентство, після початку війни китайські покупці та кредитори, що фінансують їх покупки, уникали постачання вугілля, ЗПГ, а також сирої нафти з Росії.

Одразу після вторгнення в Україну китайські офіційні особи заявили, що не погоджуються з односторонніми санкціями і продовжать нормальні торговельні відносини з Росією.

Водночас, банки призупинили фінансування закупівель, а торговці борються з логістикою. Агентство зазначає, що зовсім недавно міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін не хоче потрапити під санкції.

«Для будь-якої китайської фірми, яка має значні операції за кордоном, постійний доступ до фінансової системи США цінніший, ніж будь-які угоди, які вона може укласти з Росією, хоча деякі дрібні фірми можуть бути готові піти на ризик», — сказано у звіті консалтингової компанії Capital Economics.

Водночас аналітики Sanford C. Bernstein відзначають, що Китай не може наслідувати приклад міжнародних компаній і вийти зі своїх російських енергетичних активів.

Також у Bloomberg відзначають наявність низки невирішених логістичних проблем, які належать до транспортних потужностей та системи транскордонних платежів на основі юаня.

6:32 Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зажадав від свого індійського колеги Нарендри Моді чіткої відповіді на розв’язану Росією війну проти України

Як повідомляє Reuters, на зустрічі двох лідерів перший заявив, що вторгнення РФ в Україну потрясло основи міжнародного порядку.

Зазначається, що Моді утримався від прямих коментарів щодо війни, але зазначив, що геополітичні інциденти «становлять нові проблеми».

«Ми (Кісіда й Моді) підтвердили, що будь-яку односторонню зміну статус-кво силою не можна прощати в жодному регіоні, і необхідно шукати мирне вирішення спорів на основі міжнародного права», — наголосив Кісіда.

Міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла заявив, що два лідери «оцінили ширші наслідки, особливо для Індо-Тихоокеанського регіону, і наголосили на важливості безпеки ядерних об'єктів в Україні».

Індія та Японія — учасники Чотирьохстороннього діалогу з питань безпеки (Четвірка), структури безпеки, до якої також входять США та Австралія, але Індія — її єдиний член, який не засудив вторгнення. Також Індія утрималася від голосування за резолюцію Генасамблеї ООН, за якою РФ має вивести війська з України.



03:25 Російські війська обстріляли лікарню в Чернігові, в місті гуманітарна катастрофа

Про це заявив в ефірі телеканалів мер міста Владислав Атрошенко.

За його словами, в Чернігові немає електроенергії, тепла та води.

2:50 Президент Володимир Зеленський повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО призупиняється діяльність на час воєнного стану низки політичних партій, які мають зв’язки з РФ

«Рішенням РНБО на час дії воєнного стану припиняється діяльність партій ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок, Наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо», — заявив Зеленський.



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