Франция заявила, что РФ ведет мирные переговоры «для виду» 18 марта, 00:56 Цей матеріал також доступний українською Жан-Ив Ле Дриан считает, что РФ хочет повторить сирийский сценарий (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия только «для виду» ведет переговоры после начала войны против Украины.



Об этом сообщает DW.

Он считает, что Россия ведет себя так же, как и в чеченском Грозном или сирийском Алеппо.

«Сначала бомбить, потом создавать так называемые гуманитарные коридоры, чтобы обвинить противника в том, что он их не уважает, и, наконец, вести переговоры, просто чтобы создать впечатление, что переговоры ведутся», — заявил министр.



Он отметил, что Франция будет поставлять оружие в Украины, но не стал оглашать детали поставок.

16 марта советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины — это ключевые аспекты мирного соглашения между Россией и Украиной.

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