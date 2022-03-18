Франция заявила, что РФ ведет мирные переговоры «для виду»

18 марта, 00:56
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Жан-Ив Ле Дриан считает, что РФ хочет повторить сирийский сценарий (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Жан-Ив Ле Дриан считает, что РФ хочет повторить сирийский сценарий (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия только «для виду» ведет переговоры после начала войны против Украины.

Об этом сообщает DW.

Он считает, что Россия ведет себя так же, как и в чеченском Грозном или сирийском Алеппо.

«Сначала бомбить, потом создавать так называемые гуманитарные коридоры, чтобы обвинить противника в том, что он их не уважает, и, наконец, вести переговоры, просто чтобы создать впечатление, что переговоры ведутся», — заявил министр.

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Он отметил, что Франция будет поставлять оружие в Украины, но не стал оглашать детали поставок.

16 марта советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины — это ключевые аспекты мирного соглашения между Россией и Украиной.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Переговоры Сирия Франция Грозный Переговоры с Россией Война России против Украины

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