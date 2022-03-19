О чем и при каких условиях могут договориться Украина и Россия 19 марта, 09:38 Цей матеріал також доступний українською

Любая война заканчивается. У любых переговоров множество сценариев, и их успех зависит от многих факторов. Рассмотрим наши позиции

Мнения по поводу переговоров.

Всякая война заканчивается. Любые переговоры имеют множество сценариев и их успех зависит от:

1. Позиции каждой стороны к моменту начала переговоров.

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2. Целей сторон.

3. Мотивации договориться.

Важно понимать, что договориться можно с композицией этих факторов.

К примеру:

— У тебя сильные позиции и у тебя амбициозные цели. Это заявка на успех.

— Если цели амбициозные, а позиции слабые — сколько угодно щеки не надувай договора не будет.

— Если мотивация договориться слаба, стороны не готовы уступить и ударить по рукам.

1. Позиция России

— У России сегодня позиция значительно слабее, чем в конце февраля.

— Армия РФ показала себя слабо.

— Россия стала экономическим изгнанником и за 2,5 недели откатилась на 20 лет назад.

— Потери значительны (из 190 тысяч сформированного человеческого актива, более 50−60 тысяч выведено из войны убитыми и ранеными).

— Россия хаотично собирает людей в Сирии, Абхазии, на Кавказе.

— Китай, видя слабость России, отворачивается от нее.

— Европейцы расстроились. Сначала были готовы сдать Украину с потрохами, потому что не ожидали такого противодействия, и сегодня уже не могут идти на соглашение с РФ, видя тысячи жертв и реакцию своих избирателей.

— Отказ сотни брендов продолжать работу в РФ, остановка автопроизводителей, дефицит критических комплектующих, дефицит на полках магазинов — создают негативный тренд в российской экономике.

2. Цели.

С них нужно начинать. В России работает «имперский проект», а империя прирастает влиянием и территориями. Россия, рассчитывая, что через три дня получит контроль над Украиной, планировала войти в клуб, влияющий на мир наравне с США и Китаем. Главная цель — полный контроль Украины, как страны, территории, так и населения.

Россия не имеет опыта выполнения договоров безопасности

Эта цель уже провалилась. Путин теряет лицо перед своим народом, но, прежде всего, перед мировыми лидерами.

Сегодня цель изменилась. России нужно выжать максимум из этой ситуации, сохранить лицо и придумать «формулу своей победы». Для этого нужно показать хотя бы минимальную победу. Такая победа может быть при таких условиях (или одном из них):

— отказ Украины от НАТО;

— расширение территории ОРДЛО;

— серьезное ослабление украинского оборонного и экономического потенциала;

— вода в Крым;

— сухопутный коридор в Крым;

— демилитаризация Украины;

— признание русского языка наряду с украинским (именно это, оказалось, они уже называют денацификацией…)

— отмена санкций.

3. Какова мотивация договориться?

— сохранить лицо и показать хоть какую-то победу.

— снизить затраты для своей экономики.

— избежать эмбарго нефти как самой страшной санкции для экономики РФ.

— получить время для подготовки новой партии ракет и нового вторжения в Украину и другие страны.

4. Позиция Украины.

— Украина из легкой добыче превратилась в кость поперек горла российским империалистам.

— Украина показала, что не только с правительством (президентом) нужно договариваться, украинский народ — достаточно мотивированный и достаточно субъектный, и с ним нужно также договариваться.

— Украина безусловно сегодня магнит для внимания всего мира.

— Украина получает военную и финансовую помощь западных стран.

— Количество потерь Украины примерно в пять раз меньше, чем России, по технике украинские потери с избытком компенсируются трофеями

— У Украины меньший запас прочности, чем у РФ, но с помощью партнеров целиком сможет восстановить свою территорию и экономику.

5. Цели Украины: прекращение войны, возвращение оккупированных территорий, вывод войск, разминирование, восстановление инфраструктуры, зданий и социальной инфраструктуры, экономики, получение гарантий безопасности, чтобы это больше не повторялось.

6. Какая мотивация у Украины договориться? Высокая. Сохранение жизней и восстановление страны.

Исходя из позиций сторон, целей и мотивации, очевидно, что без глобального арбитра в лице США или Китая договоренности не будут ни достигнуты ни реализованы.

Россия не имеет опыта выполнения договоров безопасности. Это подтверждается и Будапештским меморандумом и договоренностью с Дудаевым после Первой Чеченской войны и опытом реализации Минских соглашений.

Поэтому без арбитра переговоры и договоренности бессмысленны для желаемого результата. Договоренности бессмысленны без санкций их нарушения. Вот здесь главная роль арбитра. Также договоренности бессмысленны без подлинных гарантий безопасности Украины на будущее. И обязательное условие — восстановление нанесенного ущерба и восстановление экономики Украины

7. Какой минимальный набор целей России как компромисс может удовлетворить Украину?

— Думаю, отказ от НАТО. Тем более что НАТО нас не ждет, а опыт Южной Кореи показывает, что статус союзника США может иметь гораздо больше опций, чем НАТО.

— Второе — потенциальное признание ОРДЛО. Без Крыма. Крым Наш.

— ОРДЛО, с учетом разрушенной инфраструктуры и экономики, — это иго на шее любого государства. ОРДЛО и Крым сами вернутся к нам, когда построим сильную украинскую экономику.

— Третье — вода в Крым, но при условии — оплаты за нее по рыночной цене

И никакие договоренности, изложенные в меморандуме, невозможны без красных линий.

Здесь будет договориться сложнее всего. Ведь Украина теперь будет строить милитаризованную экономику и выстраивать систему защиты не слабее Израиля, что еще сильнее будет раздражать Россию. Но это уже ее личные проблемы.

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