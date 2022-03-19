Россия использует мирные переговоры для перегруппировки войск — глава МИД Британии 19 марта, 09:09 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Министр обороны Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.

В интервью The Times британский министр сказала, что переговоры были «дымовой завесой», и она «скептически» относится к целям Кремля.

«Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот день», — подчеркнула Трасс.

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По ее словам, представители РФ «лгали, лгали и лгали»

«Я боюсь, что переговоры являются еще одной попыткой отвлечь внимание и создать дымовую завесу», — добавила она.

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