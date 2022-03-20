Прямые переговоры Зеленского с Путиным поддерживают более 70% украинцев 20 марта, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool)

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть — не поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от Рейтинг, проведенного 18 марта.

Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах тоже таковых большинство.

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Социологи опросили 18 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

19 марта участник украинской переговорной делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией о прекращении войны против Украины могут продолжаться не менее нескольких недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала более «адекватной».



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