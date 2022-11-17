Россия ответственна за взрыв ракеты в Польше — Трюдо 17 ноября, 01:40 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственность за попадание ракеты в Польше и гибель двух граждан лежит на России. В то же время он отметил важность расследования.

Об этом сообщает CTV News.



«Совершенно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность — Россия несет ответственность за произошедшее», — сказал Трюдо.

По его словам, независимо от выводов этого расследования «мы знаем, что ответственность за все смерти – и не только последние несколько дней, а в течение месяцев – лежит полностью на Владимире Путине».

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Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продолжена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках продолжающейся с 2015 года операции «Объединение».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

До этого агентство AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинского ПВО, отражавшая атаку ВС РФ. Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся подтверждения российского следа».

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Накануне Украина испытала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. При ее критической инфраструктуре выпустили около 90 ракет и более десяти вражеских БПЛА.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.