«Вся ответственность лежит на РФ». В Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, выпущенная по российской — Столтенберг 16 ноября, 13:57 Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наш предварительный анализ позволяет предположить, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет», — сказал генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что падение ракеты на территории Польши — не вина Украины, в вся ответственность лежит на РФ.

«Позвольте мне четко заявить, что это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины», — добавил он.

Генсек НАТО уточнил, что нет никаких признаков преднамеренной атаки на Польшу, но расследование продолжается и нужно подождать результатов. Он также выразил солидарность с Варшавой и заявил, что НАТО едино, и всегда будет делать все необходимое «для защиты и обороны всех союзников».

15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблинском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей массированную атаку ВС РФ.

16 ноября Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.