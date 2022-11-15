Российские ракеты упали на территории Польши, Варшава созывает срочное заседание комитета нацбезопасности — СМИ

15 ноября, 20:36
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Інформацію про російський ракетний удар по території Польщі підтверджує розвідка США (Фото:Remiza.pl)

Інформацію про російський ракетний удар по території Польщі підтверджує розвідка США (Фото:Remiza.pl)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. По данным СМИ, причина встречи — российские ракеты, которые упали на территории страны.

О созыве заседания сообщил спикер правительства Польши Пьотр Мюллер в Twitter.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/PiotrMuller/status/1592562744729161730

Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября, две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP cо ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

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Редактор: Елизавета Кумбер
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