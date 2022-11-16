Россия 15 ноября нанесла самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины, ПВО показала отличный результат — Воздушные силы 16 ноября, 10:38 Последствия ракетного удара во Львове (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Массированный ракетный обстрел Украины, который совершили российские оккупанты во вторник, 15 ноября, является наиболее масштабной атакой на украинские объекты критической инфраструктуры, заявил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Это можно назвать наиболее массовым ударом по критической инфраструктуре. Но удары были и более масштабными — 24 февраля, и в другие дни, когда Россия использовала немало ракет», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, 15 ноября страна-агрессор выпустила по Украине около 90 ракет, а с учетом БПЛА количество воздушных целей, участвовавших в атаке на украинскую инфраструктуру, — более 100.

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Игнат заявил, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

Спикер добавил, что 10 октября был похожий обстрел.

«84 ракеты противник тогда выпустил именно по объектам критической инфраструктуры. 45 из них были сбиты. Видим, что на сегодняшний день этот показатель вырос: 73 ракеты из более 90. Плюс 100% Шахедов — десять из десяти сбиты», — сказал он.

По его словам, это достаточно хорошая работа, отличный результат.

Игнат рассказал, что повышение эффективности украинской ПВО достигается за счет опыта и профессионализма украинской армии, а также получения западных систем ПВО.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.