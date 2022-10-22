Иран и Россия будут привлечены к ответственности за убийства украинцев — МИД Канады

22 октября, 06:20
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Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что осуждает поддержку иранским режимом войны России против Украины.

Об этом сообщили МИД Канады.

"Канада решительно осуждает активную поддержку Ираном российских зверств в Украине путем продажи оружия и направления иранского военного персонала для тренировки и оказания помощи российским силам в использовании иранского оружия", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что такие действия «приводят к гибели мирного населения, угрожают глобальному миру и безопасности и должны быть прекращены».

https://twitter.com/CanadaPE/status/1583522372451438593?s=20&t=DxSwy9a02m7Qq27vXwzrbw
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"Иран и Россия будут привлечены к ответственности", - заверили в МИД Канады.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и устрашения мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

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В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Иран Канада Беспилотник Российские беспилотники Война в Украине Украина-Канада Война России против Украины Иранские беспилотники

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