Иран и Россия будут привлечены к ответственности за убийства украинцев — МИД Канады 22 октября, 06:20 Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что осуждает поддержку иранским режимом войны России против Украины.

Об этом сообщили МИД Канады.



"Канада решительно осуждает активную поддержку Ираном российских зверств в Украине путем продажи оружия и направления иранского военного персонала для тренировки и оказания помощи российским силам в использовании иранского оружия", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что такие действия «приводят к гибели мирного населения, угрожают глобальному миру и безопасности и должны быть прекращены».

"Иран и Россия будут привлечены к ответственности", - заверили в МИД Канады.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и устрашения мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.