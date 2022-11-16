Падение ракеты в Польше: Украина просит предоставить своим специалистам доступ к месту взрыва и готова передать материалы 16 ноября, 15:02 Обломки ракеты (Фото:this photograph obtained by REUTERS on November 16, 2022.)

В среду, 16 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше.

По его словам, Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты.

«Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод, что речь идет о ракете украинского ПВО», — написал он в Twitter.

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Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире 24 канала заявил, что продолжается расследование инцидента.

«Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы», — сказал он.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.