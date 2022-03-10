Зеленский: Угроза ядерной войны — это российский блеф 10 марта, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.



Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью немецкому изданию Die Zeit, которое опубликовано в четверг, 10 марта.

«Я считаю, что угроза ядерной войны это блеф. Одно дело быть убийцей, другое — самоубийцей», — сказал глава Украинского государства.

Любое применение ядерного оружия приводит к гибели всех сторон, не только той, которая его применяет, пояснил он.



«Угроза Путина, скорее, показывает его слабость. Ядерным оружием угрожают только в том случае, если все остальное не сработало. Я уверен, что Россия осознает катастрофические последствия попытки применения ядерного оружия», — добавил Зеленский.



27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.



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