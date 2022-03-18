«Война и ее последствия ослабят РФ». Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием после многочисленных потерь российской армии — Пентагон 18 марта, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Об этом сообщил директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, сообщает Fox news.

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«Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию», — заявил он.

По его словам, сопротивление Украины и экономических санкций поставит под угрозу «способность России производить современные высокоточные боеприпасы».

«Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабят обычные силы России, РФ, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы давать сигналы Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию», — добавил он.

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27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

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