Оптимизма нет. Путин не хочет мира, он решил удвоить усилия — Джонсон 25 марта, 09:24 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Премьер-министром Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не испытывает оптимизма по поводу того, что Путин хочет мира.

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«Я не думаю, что Владимир Путин действительно хочет этого [мира], — сказал Джонсон в интервью BBC Newsnight.

По мнению Джонсона, Путин решил удвоить усилия.

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«Я думаю, что он решил удвоить усилия и попытаться „грознить“ великим городам Украины так, как он всегда пытался это сделать, и я думаю, что это трагическая ошибка», — сказал он.

«Грознить» — это ссылка на чеченский город Грозный, который Россия бомбила и осаждала в 1999—2000 годах.