Оккупанты могут подорвать склады аммиака в Харьковской области — СБУ 10 марта, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Бейруте, Ливан, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность подорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций.

В пресс-службе СБУ сообщили, что государство-агрессор продуцирует фейки, чтобы оправдать зверства в Украине и обвинить в них украинскую сторону. В частности, российская пропаганда ложно утверждает, что роддом в Мариуполе, который подвергся авиаудару РФ, якобы давно не работал и там находилась база военных, а фото и видео разрушений — «постановочные».



«Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже „бандеровцах и нацистах“?), о которых официально говорит российское минобороны…», — прокомментировали в СБУ.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать предлог для применения химического оружия в войне против Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

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