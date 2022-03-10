Следом за Британией. США предупреждают о возможном применении химического оружия россиянами во время войны с Украиной 10 марта, 02:19 Цей матеріал також доступний українською Спикер Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ.

«Мы видим ошибочные заявления России о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские официальные лица повторяют эти теории заговора.

Это глупо. Это своего рода дезинформационная операция, которую мы неоднократно видели от россиян на протяжении многих лет в Украине и других странах", — пишет Псаки в своем Twitter.

Она заверила, что США придерживаются своих обязательств по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, поэтому не имеют такого оружия и не занимаются его разработкой.

«Именно за Россией тянется долгий след использования химического оружия, в том числе во время покушений и отравлений политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный. Именно Россия продолжает поддерживать режим Асада в Сирии, неоднократно применявший химическое оружие. Именно Россия уже давно поддерживает программу биологического оружия с нарушением международного права», — заявляет пресс-секретарь Белого дома.

Она уверена, что теперь мир должен быть готов, что Россия может применить химическое оружие в Украине: «Все это очевидный прием России, чтобы попытаться оправдать свое дальнейшее умышленное, ничем не спровоцированное и неоправданное нападение на Украину. Это четкая закономерность».

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