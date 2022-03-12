В ООН опровергли обвинения России в создании Украиной «биологического оружия» 12 марта, 05:49 Цей матеріал також доступний українською Постпред Украины в ООН Сергей Кислица показал фото преступлений России в украинских городах (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

В ООН опровергли обвинения России в создании Украиной «лабораторий биологического оружия».

На заседании Совбеза ООН Верховный представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что ООН «не известно» о какой-либо программе биологического оружия в Украине, пишет Reuters.

В ООН добавили, что этому нет никаких доказательств, поэтому обвинения России можно считать беспочвенными.

Страны-члены назвали утверждение РФ о биологическом оружии в Украине «ложью» и «полным бредом».

На заседании Совбеза ООН Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия могла созвать заседание, чтобы заложить основу для собственного применения биологического или химического оружия в Украине.

«У России есть опыт ложных обвинений других стран в тех самых нарушениях, которые совершает сама Россия. У нас есть серьезные опасения, что Россия, возможно, планирует использовать химические или биологические агенты против украинского народа», — отметила она.

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Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало материалы, якобы доказывающие наличие в Украине лабораторий по производству биологического оружия. Там утверждают, что четыре из них якобы расположены в Киеве и окрестностях, три во Львове и еще по одной в Тернополе, Харькове, Херсоне, Одессе, Виннице, Ужгороде, Николаеве и Полтаве.

В РФ также заявили, что лаборатории якобы созданы при поддержке США. США опровергли эти обвинения, там назвали заявления «смешными» и «откровенной ложью».

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

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