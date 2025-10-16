Автор пишет, что, если бы Зеленский во время злополучной февральской встречи с Трампом в Белом доме упомянул, что хочет получить от США их лучшие крылатые ракеты вместе с разведданными для ударов по российской территории, а также обменять американское оружие на современные украинские технологии БпЛА, его могли бы «вывести с территории Белого дома еще быстрее». Семь месяцев спустя все эти вопросы входят в повестку дня встречи президентов Украины и США, что Time называет «головокружительным поворотом даже по меркам геополитической нестабильности Трампа».

«Теперь Зеленский приезжает не как проситель, а скорее как друг и партнер, в то время как президент России Владимир Путин торчит в Кремле, удаленный — на данный момент — от дипломатических переговоров… Выражаясь языком Трампа, внезапно все карты оказались у Зеленского», — сказано в материале.

По мнению журналиста, складывается легкое впечатление, что «Зеленский имеет преимущество перед Путиным в борьбе за внимание и симпатии Трампа».

Как пишет Time, президент Украины «усвоил нелегкий урок о том, как вести себя» с Трампом. Сразу после скандальной встречи в Овальном кабинете Зеленский опубликовал пост со словами благодарности президенту США (он делал это и раньше). Зеленский «не мог заставить себя извиниться», но в следующие месяцы разбавлял свои просьбы о поддержке со стороны США благодарственными месседжами и похвалами «видения» Трампа и его подхода «мир через силу».

После саммита НАТО в июне, во время которого страны-члены согласились увеличить расходы на оборону, Трамп превратился из скептика в сторонника Альянса, и это имело «огромное значение для Украины», сказано в материале.

«Трамп покинул встречу в Гааге, сияя от счастья — „грандиозный саммит“, — и подписал заявление Альянса, в котором Россию называют „серьезной угрозой безопасности“. Что касается отношения Трампа к Зеленскому, то, казалось, все было прощено; Трамп признал „храбрую борьбу“ Украины, а сразу после саммита США объявили о соглашении, по которому Вашингтон продаст Европе оружие на миллиарды долларов для передачи Украине», — напоминает журнал.

Вскоре Трамп, кроме того, начал злиться на российского диктатора, пишет автор. Президент США неоднократно хвастался теплыми отношениями с Путиным, называл его «гением» и был уверен, что их «дружба» поможет положить конец войне. Однако к середине лета Трамп, похоже, «осознал некоторые истины, которые другие мировые лидеры понимали годами»: военные цели российского диктатора практически не оставляют места для уступок, и тот может спокойно говорить о мире, одновременно убивая украинских гражданских, пишет Time.

Трамп начал говорить о том, что разочарован Путиным и тот ему лжет, снял мораторий на оборонительное оружие для Украины и начал высказываться в поддержку украинских дальнобойных ударов по целям на территории РФ. Теперь президент США уже не исключает отправку Украине системы Tomahawk, передачу которой администрация Джо Байдена никогда открыто не рассматривала.

«Наконец, есть то, что можно назвать эффектом прекращения огня в секторе Газа. До прошлой недели оценки дипломатии Трампа, стремящегося к Нобелевской премии, были уместно циничными: он добивался премии неподобающим образом и делал сомнительные или преувеличенные заявления о миротворчестве в конфликтах меньшего масштаба. Теперь же он собирает всемирную похвалу за соглашение о прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников — то ли восторженную, то ли сдержанную, смотря куда посмотреть — и явно настроен на прекращение другой крупной войны в мире», — отмечается в статье.

Такая динамика может быть выгодна президенту Украины, ведь любой настоящий мир потребует уступок от Путина, который не проявлял к этому никакого интереса.

Time пишет, что теперь намного повысились шансы того, что Трамп удовлетворит некоторые из пожеланий Зеленского, с которыми тот прибудет в Белый дом в пятницу. Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко уже работает над соглашением об украинских БпЛА в обмен на помощь, а члены НАТО уже закупили четыре партии американского оружия и военной техники на общую сумму около 2 млрд долларов и отправили их в Украину.

Украинский лидер также расскажет о недавних успехах на поле боя, в частности, дальнобойных ударах по российским нефтяным объектам, которые привели к дефициту бензина в некоторых регионах страны-агрессора. Ранее нежелание США помогать Украине отчасти объяснялось ощущением, что у страны «нет шансов» в затяжной войне, и обернулось порочным кругом для украинцев: США колеблются в вопросе военной помощи, Украина из-за этого теряет позиции и просит о большем количестве оружия, пишет Time.

«Вполне возможно, что маятник качнется обратно: Tomahawk — это блеф Трампа, другие договоренности провалятся, а пыл, который сейчас ощущает Зеленский, окажется мимолетным. Трамп, возможно, настолько жаждет очередного триумфа с глобальным миром, что будет давить на Зеленского, требуя уступок, на которые не согласится ни один украинский лидер, — например, официального признания российского контроля над Крымом или соглашения с расплывчатыми гарантиями безопасности от Запада. Даже в случае с Газой Трамп продемонстрировал склонность к громким заявлениям о выполненной миссии, оставляя на потом такие важные детали, как разоружение ХАМАС, восстановление Газы и долгосрочное управление территорией», — сказано в материале.

Но пока, как считает автор статьи, стоит отдать должное украинцам и Владимиру Зеленскому, который «явно кое-чему научился с того катастрофического февральского утра». Он вспомнил, как президент Украины пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот заставит Путина остановить войну.

Вечером 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон перед запланированной встречей с американским коллегой. Ожидается, что во время встречи они обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk.