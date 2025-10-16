Зеленский прибыл в Вашингтон

16 октября, 22:36
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября прибыл с визитом в США (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в США.

Он отметил, что 16 октября встретится с представителями энергетических и оборонных компаний, с которыми обсудит в частности дополнительные поставки систем ПВО.

Зеленский также сказал, что 17 октября будет иметь запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. (Российский диктатор Владимир — ред.) Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о томагавках», — подчеркнул Зеленский.

16 октября Суспільне опубликовало программу визита украинского президента в США. До встречи с американским лидером у Зеленского будут встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами.

Ожидается, что во время встречи с Трампом они обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

