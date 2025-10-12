Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп во время встречи на полях сессии Генассамблеи ООН 23 сентября 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

США уже несколько месяцев помогают Украине бить по энергетическим объектам на территории страны-агрессора России , чтобы ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и вынудить его сесть за стол переговоров.

Об этом в воскресенье, 12 октября, пишет Financial Times.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом кампании, данные американской разведки, которые были предоставлены Киеву, позволили Силам обороны атаковать важные российские энергетические объекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. Поддержка, о которой ранее не сообщалось, усилилась с середины лета и сыграла ключевую роль в украинских атаках, подчеркивает FT. Обмен разведданными свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп, чье недовольство Россией растет, усилил свою поддержку Украины.

В статье указывается, что изменение произошло после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле. Тогда американский лидер спросил, может ли Украина ударить по российской столице, если Вашингтон предоставит оружие. По словам двух собеседников FT, Трамп дал понять, что поддерживает стратегию, цель которой «заставить их [россиян] почувствовать боль» и вынудить Кремль согласиться на переговоры.

Как рассказали FT чиновники, знакомые с ходом событий, разведка США помогает украинцам в определении маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет ударным беспилотникам дальнего действия уворачиваться от российской противовоздушной обороны. По словам трех источников, Вашингтон участвовал во всех этапах планирования. Американский чиновник рассказал, что Украина выбирала цели для ударов, а США затем делились разведданными об уязвимых местах данных объектов.

Другие участники операции сообщили FT, что Вашингтон также определили приоритетные цели для Украины. По словам одного из осведомленных источников, беспилотники Киева стали «инструментом», с помощью которого Вашингтон может подорвать экономику РФ и мотивировать Путина к урегулированию.

Трамп открыто выражал свое разочарование Путиным со времени их встречи на Аляске, которая не принесла реальных результатов. По словам источников FT, это стало одним из факторов, повлиявших на изменение позиции президента США в пользу более глубоких ударов.

Вскоре после телефонного разговора между Трампом и Зеленским в июле Киев начал получать американские разведданные с более высокой степенью детализации, сообщили изданию осведомленные источники. Они позволили Киеву лучше картировать российскую ПВО и прокладывать маршруты ударов, пишет FT.

Интенсивность украинских ударов по российским трубопроводам и нефтегазовым объектам резко выросла в августе и сентябре. Последствия вынудили Москву сократить экспорт дизельного топлива и усилить зависимость от импорта.

10 октября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, подводя итоги за сентябрь, заявил, что Силы обороны имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в РФ уменьшена на 21%.

«Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины», — подчеркнул Сырский.