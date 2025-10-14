«Кто бы мог подумать». Трамп заговорил о больших очередях за бензином в России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным и добавил, что в пятницу, 17 октября, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом американский президент заявил во вторник, 14 октября, во время встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Наверное, и до сих пор хорошие. Не знаю, почему он продолжает эту войну, которая стала такой неудачной для него. Уже идет четвертый год войны, которую он должен был выиграть за неделю. Он потерял [учитывая санитарные потери] около полутора миллионов солдат… Это ужасная война», — сказал Трамп.

Реклама

Он добавил, что война серьезно повлияла на Россию и сейчас ее экономика разваливается.

«Путин должен урегулировать войну. У них [в России] сейчас большие очереди за бензином, кто думал, что такое произойдет? Экономика развалится… А я бы хотел, чтобы у него все было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну. И из-за этого он выглядит не очень хорошо. Кто бы мог подумать, что Украина будет воевать с Россией четыре года?», — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что 17 октября встретится с Зеленским.

«Президент [Владимир Зеленский] прибывает в пятницу. Я знаю, что он скажет. Он хочет оружие, он хотел бы получить Tomahawk, все их хотят. У нас их много… Вам не надо? [обращается к аргентинской делегации, те смеются]», — сказал глава Белого дома.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в сентябре из-за атак беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.

Также в сентябре Трамп заявлял, что самым большим достижением в противодействии российской агрессии сейчас является критическое состояние экономики РФ и способность украинцев эффективно сдерживать большую армию противника.

4 октября Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

В ночь на 6 октября украинские силы нанесли удар по Феодосийскому нефтяному перевалочному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в результате украинских атак на российские НПЗ переработка нефти в России уменьшена на 21%.