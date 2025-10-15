Президент США Дональд Трамп «оптимистично» настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Журналисты напомнили, что в пятницу, 17 октября, Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, эта встреча является частью недельной скоординированной кампании украинской стороны, направленной на то, чтобы переключить внимание администрации с Ближнего Востока на Россию.

Реклама

Трамп часто сетовал, что война между Россией и Украиной оказалась гораздо более сложной для решения, чем он изначально думал.

Однако его мнение может измениться на фоне того, как администрация США полна надежды после успеха на Ближнем Востоке, уточняет издание.

«Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС», — сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Представитель Белого дома убежден, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения.

«Если бы они (РФ — ред.) были разумными, то настойчивее стремились бы заключить соглашение о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, остановить убийства и вернуть свою страну на правильный путь. Президент Путин неоднократно отклонял щедрые предложения о мире, которые были бы выгодными для России», — сказал собеседник издания.

По его словам, президент Трамп «остается оптимистом и верит, что сможет заставить обе стороны прекратить бессмысленные убийства».

Издание также отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорил иностранным коллегам о трех больших целях внешней политики президента на второй срок — прекращение конфликта в Газе, прекращение войны между Россией и Украиной и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

14 октября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят возможные поставки ракет Tomahawk.