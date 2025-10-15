— В конце этой недели ожидается встреча Зеленского и Трампа. Одни медиа пишут, что это будет пятница, другие — что это будет суббота. Но конец недели. Есть какие-то вопросы, которые необходимо двум президентам обсудить с глазу на глаз. Медиа предполагают, что это будут вопросы, связанные с ракетами Tomahawk, их предоставление Украине. Правда, раздаются голоса скептиков, что если и дадут, то не много. И, в принципе, они ход войны не изменят, и, возможно, какой-то другой замысел относительно этих ракет. Чего вы ожидаете от этой встречи?

— Мы в переломном моменте. И я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии. Есть несколько моментов, которые сейчас меняют логику Трампа. Первое — это внутренняя политика. Он понимает, что ему нужен результат на начало нового политического сезона, когда начнется подготовка к промежуточным выборам. И он очень хочет быть в драйве, в позитивной динамике. Кроме того, сейчас не финансируются государственные учреждения или финансируются ограниченно из-за бюджетных проблем, так называемый шатдаун. На этом фоне ему нужно выглядеть сильным и успешным, в частности в международке.

Это также его личная ментальность, если хотите, личное эго. Ему не нравится, что нет продвижения. Он об этом начал откровенно говорить, искренне говорить. И я думаю, что как раз в этом он довольно искренен — он хочет результата. И он хочет признания именно того, что только он может достичь этого результата.