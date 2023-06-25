«Серия важных телефонных разговоров». Зеленский обсудил с Байденом и Трюдо попытку мятежа Пригожина в России и Вильнюсский саммит НАТО 25 июня, 23:00 25 июня Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом и Джастином Трюдо (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Джо Байденом.

Комментируя разговор с президентом США на своей странице в Twitter, Зеленский назвал его «позитивным и вдохновляющим».

«Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка», — сообщил президент Украины.

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Он добавил, что поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку, особенно за комплексы Patriot и за поддержку коалиции истребителей, поскольку важно и в дальнейшем увеличивать возможности Украины защищать свое небо.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий», — написал президент Украины.

Он также сообщил, что обсудил с президентом США дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения, продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира, а также скоординировал с Байденом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

Мятеж Пригожина и Вильнюсский саммит НАТО Зеленский обсуждал и с канадским премьером Джастином Трюдо. Телефонный разговор с ним президент Украины в своем Telegram-канале назвал «первым из серии важных телефонных разговоров».

Он сообщил, что рассказал Трюдо о ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий.

Также Зеленский обратил внимание Трюдо на угрожающую ситуацию, которую российские войска создали на Запорожской АЭС.

«Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище дает оккупантам возможность готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО», — подчеркнул президент Украины.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

25 июня в пресс-службе главаря террористов ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявили, что он пока «не на связи».

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.