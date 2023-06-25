«Серия важных телефонных разговоров». Зеленский обсудил с Байденом и Трюдо попытку мятежа Пригожина в России и Вильнюсский саммит НАТО

25 июня, 23:00
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25 июня Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом и Джастином Трюдо (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

25 июня Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом и Джастином Трюдо (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Джо Байденом.

Комментируя разговор с президентом США на своей странице в Twitter, Зеленский назвал его «позитивным и вдохновляющим».

«Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка», — сообщил президент Украины.

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Он добавил, что поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку, особенно за комплексы Patriot и за поддержку коалиции истребителей, поскольку важно и в дальнейшем увеличивать возможности Украины защищать свое небо.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий», — написал президент Украины.

Он также сообщил, что обсудил с президентом США дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения, продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира, а также скоординировал с Байденом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

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Мятеж Пригожина и Вильнюсский саммит НАТО Зеленский обсуждал и с канадским премьером Джастином Трюдо. Телефонный разговор с ним президент Украины в своем Telegram-канале назвал «первым из серии важных телефонных разговоров».

Он сообщил, что рассказал Трюдо о ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий.

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Также Зеленский обратил внимание Трюдо на угрожающую ситуацию, которую российские войска создали на Запорожской АЭС.

«Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище дает оккупантам возможность готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО», — подчеркнул президент Украины.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

25 июня в пресс-службе главаря террористов ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявили, что он пока «не на связи».

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Джо Байден Украина-США Запорожская АЭС Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Украина-НАТО Джастин Трюдо Бунт Частная военная компания Вагнера Украина-Канада Евгений Пригожин Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе

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