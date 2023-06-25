Блинкен о бунте «вагнеровцев»: Добавляет трещин в режим. О чем договорились Путин и Пригожин, увидим в ближайшие дни 25 июня, 17:42 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина продемонстрировал «трещины, которых не было» в российском режиме, но о потенциальных последствиях «говорить еще рано».

Об этом он сказал в интервью CNN в воскресенье, 25 июня.

Блинкен назвал ситуацию, развивающуюся в России, «небывалой», заявив, что больше всего поражает то, что это внутренний конфликт.

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«Тот факт, что изнутри кто-то прямо ставит под сомнение чьи-то полномочия, прямо ставит под сомнение предпосылки, на которых он начал эту агрессию против Украины. Это само по себе является чем-то очень, очень мощным. Это добавляет трещин. Куда они пойдут, пока рано говорить, но явно возникают новые вопросы, с которыми Путину придется иметь дело», — сказал он.

По словам госсекретаря, США не видели, чтобы кого-то из российских военных уволили, а что будут решать с кадрами, в частности среди руководства минобороны и генштаба, «еще нужно выяснить».

Также у Вашингтона еще нет окончательной информации о том, о чем на самом деле договорились Пригожин и Путин. Блинкен предполагает, что о заключенном соглашении узнают «в ближайшие дни и недели»

По его мнению, такая ситуация в России может стать преимуществом для Украины во время контрнаступления.

«Поскольку Россия сейчас отвлекается, Путину приходится беспокоиться о том, что происходит внутри России, так же как и о том, что он пытается сделать в Украине, но безуспешно», — заявил он.

В то же время, говорит американский госсекретарь, любая нестабильность в России вызывает беспокойство у американских чиновников, учитывая ее статус ядерной державы. Сейчас, по словам Блинкена, никаких изменений в позиции оружия не фиксируют.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.