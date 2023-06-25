После сворачивания бунта у Пригожина говорят, что он «пока не на связи» 25 июня, 15:48 Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

В пресс-службе главаря террористов ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заявили, что он пока «не на связи». После «отмены» своего бунта он не делал заявлений уже почти 20 часов.

Об этом сообщают пропагандисты российского RTVI в воскресенье, 25 июня, которые обратились в пресс-службу с соответствующим запросом.

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — ответили там.

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Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.