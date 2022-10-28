Саммит G20: Трюдо сосредоточится на укреплении проукраинской коалиции 28 октября, 20:32 Трюдо заявил, что путинской военной машине нельзя позволить функционировать безнаказанно (Фото:Shannon VanRaes/Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сосредоточится на укреплении международной проукраинской коалиции на саммите G20, который состоится менее чем через месяц в Индонезии.

Об этом он сказал во время выступления на съезде Конгресса украинцев Канады, пишет Укринформ.

«Когда я отправлюсь на саммит G20, то одной из моих задач вместе с ближайшими друзьями будет сплочение наших союзников и уверение в том, что мир привлечет Россию к ответственности», — отметил Трюдо.

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Он также подчеркнул, что «путинской военной машине нельзя позволить функционировать безнаказанно».

Трюдо добавил, что Канада продолжит делать все возможное для привлечения к ответственности Путина и его сторонников за неоправданное вторжение в Украину.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.



Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Издание Politico сообщало, что в США предпринимают шаги, чтобы личной встречи Байдена с Путиным на саммите G20 не было даже в коридоре. В Белом доме позже опровергли эту информацию.

