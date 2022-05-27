«Верю, что оккупантов не будет». Зеленский принял приглашение на саммит G20 осенью, куда позвали Путина 27 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил индонезийского коллегу Джоко Видодо за приглашение на саммит Большой двадцатки осенью 2022 года и выразил надежду на то, что там будут присутствовать только друзья Украины.

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Выступая во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, глава государства сообщил, что Украина принимает приглашение:



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«Верю, что на этом саммите будут только страны-друзья, страны-партнеры и не будет каких-либо оккупантов».



Зеленский также заявил, что Большая двадцатка должна дать четкую оценку агрессивной политике России, которая развязала полномасштабную войну в Украине.

«Война, продолжающаяся сегодня в центре Европы, должна закончиться. И здесь нужно объединение всех сил. Объединение не только оружия — всех политиков, дипломатии и крупных экономик мира. Чтобы не поддерживать РФ, ее бизнес, не поддерживать с ней торговлю, какие-либо отношения, пока они не прекратят свою агрессивную политику… Я думаю, „двадцатка“ должна поставить точку в этом направлении. По крайней мере, высказать свою четкую позицию по поддержке Украины», — подчеркнул президент.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

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