В РФ заговорили о возможности встречи Путина с Байденом на саммите G20 11 октября, 16:28 Лавров заявил, что рассмотрят предложение о переговорах с США (Фото:Russian State Duma/Handout via Reuters)

Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Об этом он сказал в эфире одного из пропагандистских телеканалов, пишут РИА Новости.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.

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6 октября Байден не исключил возможности встречи с Путиным во время саммита G20, который должен пройти 15−16 ноября в Индонезии.

Отвечая на вопрос журналистов состоится ли встреча Байдена и Путина он сказал: «это еще предстоит рассмотреть».

18 августа президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ожидает, что Путин примет участие в саммите Большой двадцатки.

27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Зеленский заявлял, что его участие в саммите будет зависеть от ситуации на фронте и состава участников.