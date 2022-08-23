Зеленский заявил, что формат его участия в саммите G20 зависит от ситуации на фронте 23 августа, 14:54 Зеленский заявил, что пока рано говорить об участи в G20 (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат его участия в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и на фронте на момент его проведения.

Об этом сказал на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Укринформ.

«Что касается Большой Двадцатки, до ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате это будет, зависит от многих факторов. Прежде всего для меня от того, что будет происходить у нас в государстве, на полях войны, на полях битвы, на фронте», — сказал Зеленский.

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Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

В Офисе президента заявили, что Зеленский может поехать на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

В начале июля прошел саммит глав МИД стран G20, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

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