Саммит G20. Байден не намерен встречаться с Путиным — Белый дом 27 октября, 20:57 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Индонезии. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в четверг, 27 октября, сообщает CNN.

Кирби повторил позицию Байдена о том, что «у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным». Ранее глава Белого дома сказал в интервью CNN: «Послушайте, я не собираюсь с ним встречаться, но если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: „Я хочу поговорить об освобождении Грайнер“, я бы встретился с ним».



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Ранее издание Politico сообщало, что в США предпринимают шаги, чтобы личной встречи Байдена с Путиным на саммите G20 не было даже в коридоре. В Белом доме позже опровергли эту информацию.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.



Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.