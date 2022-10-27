Путин будет использовать зерновую сделку чтобы шантажировать саммит Большой двадцатки — Reuters 27 октября, 05:25 Диктатор Путин будет продолжать шантажировать мир (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать соглашение по экспорту украинского зерна для шантажа на саммите Большой двадцатки.

Об этом сообщает Reuters.

Источники иформагентства сообщили, что диктатор хочет надавить на страны Большой двадцатки и склонить Украину к переговорам на фоне неудач на фронте.

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Зерновая сделка завершается 19 ноября, большинство стран призывают РФ продолжить ее, но Россия начинает блокировать украинские суда с зерном.

В Кремле надеются, что шаг Путина позволит «сделать его ключевой фигурой саммита», так как мировые лидеры будут общаться с ним, убеждая продлить соглашение.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала страна-агрессор Россия.

Для реализации соглашения в Турции создали координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, проверяющие грузы и персонал.

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.