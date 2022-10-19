Белый дом опроверг информацию СМИ о желании Байдена избежать любой встречи с Путиным на саммите G20 19 октября, 23:20 Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом опроверг информацию СМИ о том, что Вашингтон пытается сделать невозможной даже случайную встречу президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина на саммите G20.

«Эти отчеты неверны, они не соответствуют действительности», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Ранее издание Politico сообщало, что чиновники Белого дома предпринимают шаги, чтобы личной встречи Путина и Байдена на саммите G20 не было. По данным СМИ, Белый дом хочет гарантировать, что американский президент не встретится с российским диктатором в коридоре или даже на групповом фото.

Видео дня

Байден заявлял, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Путин сообщал, что для переговоров с Байденом «нет платформы» и он не видит в них необходимости. По словам диктатора, вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решен.

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.