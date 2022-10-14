Поездка на саммит G20 под вопросом. Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом 14 октября, 16:24 Путин заявил, что еще не решен вопрос о его участии в саммите G20 (Фото:Sputnik/Dmitry Azarov/Pool via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом «нет платформы» и он не видит в них необходимости.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, пишут пропагандистские РИА Новости.

«Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет», — сказал диктатор.

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Путин также добавил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решен.

«Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем», — заявил он.

Путин также сказал, что о прямых переговорах с отдельными участниками G20 речь не идет.

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Агентство Bloomberg в апреле сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.





