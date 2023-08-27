В Курске ночью раздавались мощные взрывы: власти говорят, что беспилотник врезался в многоэтажку 27 августа, 09:35 В Курске беспилотник врезался в многоэтажку (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

В Курске в ночь на воскресенье, 27 августа, прозвучало несколько мощных взрывов. На утро в минобороны России заявили об успешном сбивании беспилотников. При этом губернатор Курской области сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

Ночью в местных пабликах появились видео из Курска, на которых слышны громкие взрывы. Сработали сигнализации у автомобилей на улице. Всего сообщалось примерно о 10 взрывах.

Видео дня

На утро минобороны РФ сообщило, что ночью и утром «киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа».

В ведомстве уверяют, что российская ПВО сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

Но вскоре с заявлением выступил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса.

Старовойт опубликовал фото, на котором видно, что в доме выбиты стекла. По его словам, никто из жильцов не пострадал.

Около 11 вечера субботы, 26 августа, о сбитии «украинского беспилотника» также сообщали власти Брянской области. По словам местного губернатора, БПЛА был сбит над Трубчевским районом и якобы упал «в поле».