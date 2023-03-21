Австралия передает Украине дроны из картона. Они доставляют на передовую боеприпасы и могут вести разведку 21 марта, 11:39 Картонные австралийские дроны (Фото:SYPAQ/Twitter)

Украина использует изготовленные в Австралии недорогие одноразовые грузовые беспилотники Corvo. С их помощью можно выполняют логистические задачи.

В начале марта главный инженер мельбурнской компании-производителя SYPAQ Росс Осборн рассказал The Australian, что ей удалось выполнить одну из своих самых амбициозных задач — передать большое количество беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) на место боевых действий.

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Их поставляют в виде заготовок — это плоские листы картона, из которых можно собрать летательный аппарат. По данным производителя, ежемесячно передают около 100 австралийских дронов. ВСУ уже совершили более 60 вылетов на передовую. Это можно делать как вручную, так и с помощью катапульты. Дальность полета составляет 40—120 км.

Основная задача дронов — доставка боеприпасов, продуктов и медикаментов непосредственно на передовую. Однако разведывательные полеты и сбрасывание небольших взрывных устройств также возможны.



По словам Осборна, дроны рассчитаны на работу в сложных условиях. Чтобы предотвратить разрушение фюзеляжа и падение во время влажной погоды, крепкий картон пропитали воском.

В феврале Австралия пообещала передать Украине беспилотные воздушные системы на сумму $33 миллиона.