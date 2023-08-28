Появились спутниковые снимки аэродрома в российском Курске после атаки дронов

28 августа, 13:56
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Видимых повреждений на спутниковых снимках нет (Фото:@Aviation_Intel/X)

Видимых повреждений на спутниковых снимках нет (Фото:@Aviation_Intel/X)

В Сети появились спутниковые снимки военного аэродрома в российском Курске после атаки ударных беспилотников.

Их опубликовал главный редактор американского издания The War Zone Тайлер Роговэй.

По его словам, на снимках не зафиксировано явных повреждений и уничтоженных самолетов, однако они требуют более детального изучения.

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«Это поверхностный обзор. У коммерческих спутниковых изображений есть определенные ограничения. Могут существовать небольшие повреждения, но явных масштабных повреждений нет», — резюмировал он.

@Aviation_Intel/X
Фото: @Aviation_Intel/X
@Aviation_Intel/X
Фото: @Aviation_Intel/X
@Aviation_Intel/X
Фото: @Aviation_Intel/X

В ночь на 27 августа в Курске прозвучало несколько мощных взрывов. В минобороны России заявили об успешном сбитии беспилотников. При этом губернатор Курской области сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

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Позже стало известно. что ударные дроны атаковали военный аэродром. Источники NV в СБУ сообщили, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Аэродром Спутниковые снимки Курск Дроны Война России против Украины

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