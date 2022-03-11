«Зверства невообразимых масштабов». Вице-президент США поддержала проведение расследования о военных преступлениях России в Украине 11 марта, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Камала Харрис во время визита в Польшу (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Вице-президент США Камала Харрис в ходе визита в Польшу высказалась за проведение расследования о военных преступлениях России в ходе полномасштабного вторжения в Украину.



«Как сказал президент [Польши Анджей] Дуда, мы были свидетелями в течение нескольких недель — и уж точно в последние 24 часа — зверств невообразимых масштабов», — заявила Харрис на пресс-конференции с Дудой, говоря об атаке на роддом в Мариуполе.

Она подчеркнула, что «любое преднамеренное нападение на ни в чем не повинных гражданских лиц является нарушением».

«Безусловно, должно быть проведено расследование, и мы все должны наблюдать. И я не сомневаюсь, что взгляды всего мира прикованы к этой войне и к тому, что Россия сделала в ходе этой агрессии и этих зверств. Я не сомневаюсь», — сказала вице-президент США.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге: требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования в связи с ситуацией в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

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