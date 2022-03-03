Международный уголовный суд начинает расследовать вторжение России в Украину 3 марта, 02:52 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Панаме, Панама, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

«Я сообщил Президиуму МУС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась», — сказано в сообщении на сайте МУС.



Карим Хан отметил, что приступить к расследованию его Офису позволило обращение 39 стран, которые ратифицировали Римский статут (Украина его не ратифицировала).

Генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook поблагодарила страны, которые обратились в Офис прокурора Международного уголовного суда для расследования военных преступлений России, преступлений против человечества и геноцида, которые были совершены на территории Украины.

Ранее беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, чтобы ускорить расследование военных преступлений страны-агрессора. До этого в МУС также обратилась Литва.

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России из-за нарушения страной-агрессором Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.



Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и поселки Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия — лишения агрессора права голоса в Совбезе ООН.



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