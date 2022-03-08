«У Путина и Лаврова — иммунитет». Где будут судить военных преступников и кто уже сейчас подозреваемый — интервью с генпрокуроркой Венедиктовой 8 марта, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Более 30 граждан Российской Федерации украинские правоохранители уже подозревают в совершении преступлений, связанных с полномасштабной войной, начатой диктатором Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

Об этом в интервью Радио НВ сообщила генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова.

Она также рассказала, почему на украинской скамье подсудимых пока не могут оказаться ни глава Кремля, ни глава МИД РФ Сергей Лавров; сколько уголовных производств уже открыто правоохранителями и как граждане Украины могут помочь в фиксации преступлений.

— Поговорим о документировании преступлений террористической Российской Федерации в Украине. Сколько на сегодняшний день дел возбуждено?

— Я бы не говорила просто «террористической». Это реально государство-агрессор. Когда [речь] идет об агрессивных, военных действиях, мы будем говорить и о геноциде, и делах против человечности, и военных преступлениях, и преступлениях агрессии, что самое главное.



У нас возбуждены сотни дел. Они, конечно, возбуждаются и по каждому конкретному факту, но есть и большие дела, которые мы называем материнскими или магистральными. По этим делам уже у нас более 30 подозреваемых лиц РФ. Причем это не просто мы им подозрения выписали, а это уже решение судов об аресте этих людей для того, чтобы избрать им меру пресечения; чтобы начать процедуру их международного розыска. Это топ-чиновники Российской Федерации: и министр обороны, и министр внутренних дел, и управляющий службы наружной разведки, и спикер их Думы. Таких людей у нас очень много. Мы системно по ним работаем для того, чтобы потом в нашем, украинском суде привлечь к ответственности — это для нас важно как для нации. Но самое главное, конечно, мы работаем на международные юрисдикции. Чтобы эти люди были привлечены к ответственности за военные преступления, за преступления против человечности и в Международном уголовном суде.

— А в этом списке есть Лавров и Путин?

— Самый главный фюрер и самый военный преступник ХХІ века Путин в украинском производстве не фигурирует по одному основанию — у него функциональный иммунитет, как у президента. Мы не можем привлечь президентов [к ответственности] в украинском суде, но мы собираем все доказательства для того, чтобы этот человек был привлечен в Международном уголовном суде. Конечно, там тоже есть предостережения очень разные юридического характера, мы о них знаем, но мы все равно фиксируем его преступную деятельность.

Относительно министра иностранных дел. Во всех странах у президентов и министров МИД есть функциональные иммунитеты. И только эта причина не позволяет [нам расследовать его действия] — суд не даст ни одного решения по людям, у которых есть функциональный иммунитет. Это запрещено законом. Поэтому, пока они на должностях, это юридически невозможно сделать в украинском суде, по украинскому законодательству.

— Какие дела магистральные, материнские?

— Первое огромное дело — дело агрессии Российской Федерации против Украины. Это и есть то дело, где у нас подозреваемые Шойгу, Герасимов, Золотов. В этом же деле у нас есть Тина Канделаки, Басков, Газманов, Михалков, являющиеся разжигателем войны и пропаганды. Понимаете, не все поддерживающие [Путина и войну] подпадают под состав преступления. Поэтому это тоже большая следственная работа: нужно было провести процессуальные следственные действия, чтобы найти состав преступления в высказываниях и действиях этих людей.

Другое дело. Когда у нас появилось первое понимание, что Беларусь также может совершать акты агрессии в отношении Украины, мы тоже начали уголовное производство.

Почему они называются материнскими или магистральными? Понимая, что у нас есть единственное основание — акт агрессии, затем фактаж туда находится, [доказательства] фиксируются. Когда мы [сообщаем] подозрение, мы выделяем из этого [материнского] дела [участие человека] в отдельное дело, и уже оно движется в суд.

— Собираетесь ли вы передавать в международные суды? Мы знаем, что в Гааге процесс уже пошел, но, возможно, есть другие направления?

— Хочу рассказать о Гааге, потому что вижу, что у нас есть несколько недоразумений на этот счет. В Гааге есть два важных для нас суда. Это Международный суд ООН, где вчера начались слушания. Там споры рассматриваются между государствами. Ответственный орган по суду ООН — Министерство иностранных дел: они этим занимаются и там двигаются. Наш суд — Международный уголовный суд — тоже находится в Гааге. Он начал действовать в 2002 году на основании Римского устава. Вы помните, что мы не ратифицировали Римский устав, но, несмотря на это, 39 стран обратились в МУС, чтобы прокурор начал расследование. И Карим Хан приступил к расследованию 2 марта: он немедленно приступил к организации такого расследования.

Офис генерального прокурора Украины взаимодействует с Офисом прокурора МУС — сотрудничаем очень давно: еще относительно событий 2014—2015 годов мы им дали больше 20 сообщений. Но теперь, со 2 марта, Офис прокурора МУС совершенно полностью независим: они работают по сбору, фиксации доказательств и расследованию. Конечно, самое важное для всех судов (и ООН, и для МУС, а еще есть Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге) является доказательная база.

Задача всей правоохранительной системы — собирать доказательства, фиксировать их по международным стандартам, чтобы потом это были незыблемые, приемлемые доказательства в суде. Для этого у нас есть единственный ресурс — так называемый Хаб — сайт warcrimes.gov.ua. Там есть пошаговая инструкция для всех граждан. Мы очень благодарны обычным гражданам, журналистам, представителям общественных организаций, юристам за сбор этих улик, потому что у нас мощная база.

Фиксация преступлений Российской Федерации сейчас самое главное. Затем эти доказательства будут использованы не только в национальных судах, но и в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, в ЕСПЧ, а также, возможно, в специальном Международном трибунале, который будет создан.

Сейчас речь идет о том, что необходимо сделать отдельный Международный трибунал по поводу преступления агрессии против Украины. Будем смотреть, как правильно это сделать, чтобы разграничить его юрисдикцию с другими международными судами и, прежде всего, с Международным уголовным судом, потому что трибуналы создавали до начала работы МУС в 2002 году.

В настоящее время в прокуратурах других стран начались собственные расследования. Это то, за что мы сражались в эти первые дни войны. У меня было множество [разговоров] со всеми генеральными прокурорами, была отдельная встреча с Евроюстом. Мы обсуждали, что нам очень важно двигаться на совместные следственные группы. Очень важно, чтобы страны начинали собственные уголовные производства, и тогда у нас будет гораздо больше юридического инструментария в как можно большем количестве юрисдикций привлечь виновных к ответственности.

В настоящее время начала Литва, Польша, Эстония и Германия. Надеюсь, что с каждым днем будет больше и больше таких дел в разных юрисдикциях.

— Что важно знать украинским гражданам, чтобы собирать доказательства и документировать преступления?

— На warcrimes.gov.ua есть пошаговая инструкция. Для нас очень важно, чтобы это было корректно, ведь фиксация сегодня для судов — самое важное, что мы можем сделать.

А еще украинцы должны быть уверены в собственной нации, в себе, потому что мы великий народ. Россияне сейчас объясняют свое молчание тем, что говорят: «Мы маленькие люди и что мы можем сделать?». А вот украинцы — большие люди: и каждый украинец отдельно, и вся нация вместе делает огромные дела.

Что нужно знать украинцу? Что мы победим, нужно себя беречь.

Все будет Украина!

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