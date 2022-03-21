ГСЧС обнародовала детали взрывов в Подольском районе Киева 21 марта, 04:31 Цей матеріал також доступний українською В результате вражеских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела российских войск Подольского района Киева загорелись торговый центр и автомобили на парковке.



UPD. 4:30 — В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 22:48 поступило сообщение о пожаре.

Видео дня

Спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и три-четыре этажа торгового центра.

Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на данный момент известно о смерти одного человека.

Днем 20 марта в многоэтажку в Святошинском районе столицы попали обломки снаряда. Пожар ликвидировали, пострадали пять человек.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.