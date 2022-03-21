ГСЧС обнародовала детали взрывов в Подольском районе Киева
В результате вражеских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке (Фото:ГСЧС)
В результате обстрела российских войск Подольского района Киева загорелись торговый центр и автомобили на парковке.
UPD. 4:30 — В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще один получил травмы.
Как сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 22:48 поступило сообщение о пожаре.
Спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и три-четыре этажа торгового центра.
Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на данный момент известно о смерти одного человека.
Днем 20 марта в многоэтажку в Святошинском районе столицы попали обломки снаряда. Пожар ликвидировали, пострадали пять человек.
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