ГСЧС обнародовала детали взрывов в Подольском районе Киева

21 марта, 04:31
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В результате вражеских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке (Фото:ГСЧС)

В результате вражеских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела российских войск Подольского района Киева загорелись торговый центр и автомобили на парковке.

UPD. 4:30 — В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 22:48 поступило сообщение о пожаре.

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Спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и три-четыре этажа торгового центра.

Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на данный момент известно о смерти одного человека.

Днем 20 марта в многоэтажку в Святошинском районе столицы попали обломки снаряда. Пожар ликвидировали, пострадали пять человек.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Киев Российская агрессия ГСЧС Взрыв в Киеве Война России против Украины

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