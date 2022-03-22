США видят явные доказательства того, что Россия совершает военные преступления в Украине — Пентагон 22 марта, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:US Embassy in Ukraine)

Есть явные доказательства того, что российские военные совершают в ходе войны против Украины военные преступления.

Об этом заявил в ходе брифина 21 марта представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления. И мы помогаем в сборе доказательств этого», — сказал он.

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Кирби добавил, что будет соответствующий следственный процесс.

«Мы собираемся внести свой вклад в этот следственный процесс. Что из этого получится — это не решение руководства Пентагона», — подчеркнул он.

10 марта вице-президент США Камала Харрис высказалась за проведение расследования о военных преступлениях России в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования в связи с ситуацией в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

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