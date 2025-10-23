В МИД РФ отреагировали на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Москва не видит значимых препятствий для контактов с США по «украинскому урегулированию», утверждает Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Официальный представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Мария Захарова утверждает, что Москва не видит «значимых препон» для дальнейшего взаимодействия с США по Украине .

Об этом Захарова заявила в четверг, 23 октября, комментируя отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Захарова также высказала надежду, что «в Вашингтоне продолжат делиться своими соображениям и мотивами» относительно предпринимаемых действий.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

«Мы только что отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем», — заявил Трамп.