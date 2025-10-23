Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших энергетических компаний страны-агрессора России, и это «удар под дых» по военной экономики РФ, а вовсе не пощечина.

Об этом пишет Sky News, анализируя новое решение американского лидера.

Автор материала указывает, что нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл являются двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Москвы. Цель этих санкций — ограничить возможности Кремля получать средства для своей военной машины. Нефть — это кровеносная система России, а новые санкции Трампа ее перекрыли.

Однако этот шаг таит в себе риски — оказывая давление на нефтяной сектор РФ, Трамп давит и на мировой рынок, и это давление может сказаться и на Америке. Президент США, в частности, выразил надежду, что эти масштабные санкции не продлятся долго.

В свою очередь ЕС поспешил повторить позицию Вашингтона, усилив контроль над импортом российской нефти и ужесточив правила судоходства. Европа ясно дала понять, что она на его стороне и западный альянс разделяет его меры.

«Санкции президента США — это больше, чем наказание. Это стратегическая игра, направленная на то, что бы загнать [российского диктатора Владимира] Путина в угол, но грань ошибки очень тонкая», — пишет Sky News.

Если цены на нефть резко вырастут или единство союзников даст трещину, Трамп может оказаться в непростом положении, резюмирует автор материала.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попадают Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США будут иметь влияние на мирный процесс.

«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — заявил Трамп.

Он также отменил встречу с Путиным в Будапеште.