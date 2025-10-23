«Удар под дых». Санкции Трампа против Лукойла и Роснефти могут загнать Путина в тупик — Sky News
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших энергетических компаний страны-агрессора России, и это «удар под дых» по военной экономики РФ, а вовсе не пощечина.
Об этом пишет Sky News, анализируя новое решение американского лидера.
Автор материала указывает, что нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл являются двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Москвы. Цель этих санкций — ограничить возможности Кремля получать средства для своей военной машины. Нефть — это кровеносная система России, а новые санкции Трампа ее перекрыли.
Однако этот шаг таит в себе риски — оказывая давление на нефтяной сектор РФ, Трамп давит и на мировой рынок, и это давление может сказаться и на Америке. Президент США, в частности, выразил надежду, что эти масштабные санкции не продлятся долго.
В свою очередь ЕС поспешил повторить позицию Вашингтона, усилив контроль над импортом российской нефти и ужесточив правила судоходства. Европа ясно дала понять, что она на его стороне и западный альянс разделяет его меры.
«Санкции президента США — это больше, чем наказание. Это стратегическая игра, направленная на то, что бы загнать [российского диктатора Владимира] Путина в угол, но грань ошибки очень тонкая», — пишет Sky News.
Если цены на нефть резко вырастут или единство союзников даст трещину, Трамп может оказаться в непростом положении, резюмирует автор материала.
22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».
В частности, под санкции попадают Роснефть и Лукойл.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».
В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США будут иметь влияние на мирный процесс.
«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — заявил Трамп.
Он также отменил встречу с Путиным в Будапеште.