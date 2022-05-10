«Заплатили жизнями не ради игры в наперстки». Подоляк отреагировал на идею Макрона о «параллельной ЕС» организации для Украины 10 мая, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на идею президента Франции Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе» для стран, которые хотят вступить в Евросоюз.

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В своем Twitter Подоляк написал, что «отдельные западные политики» пытаются «подменить членство Украины в ЕС символическими форматами».



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«Хорошая мина при плохой игре… Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата», — заявил он.



Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания). По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если Украина не получит в июне статус кандидата в Евросоюз, это будет «обманом» со стороны европейцев.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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